Die Corona-Zahlen im HSK steigen - die Städte im Überblick

Hochsauerlandkreis Ein neuer Todesfall, steigende Inzidenzzahl: Die Corona-Lage im HSK ist weiterhin angespannt. Die Zahlen im Wochenvergleich:

Hochsauerlandkreis. Über das Wochenende hat es im Hochsauerlandkreis 128 Neuinfizierte und 68 Genesene gegeben. Vor einer Woche, also dem Montag nach Silvester, gab es noch weitaus weniger Infzierte.

Mit Stand von Montag, 11. Januar, 9 Uhr, sind in der Statistik aktuell 317 Infizierte, 4.071 Genesene und 4.466 bestätigte Fälle. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt nun 108,6 (Stand 11. Januar, 0 Uhr). Vor einer Woche lag die Inzidenz noch bei 62,7 (Stand 4. Januar, 0 Uhr).

Stationär aktuell 48 Personen

Stationär werden aktuell 48 Personen behandelt, 15 intensivmedizinisch und davon werden zehn Personen beatmet. Schon vor einer Woche waren die Zahlen ähnlich hoch, am 4. Januar wurden 38 Personen behandelt, 14 intensivmedizinisch.

Die Städte im Vergleich

Arnsberg (80), Bestwig (11), Brilon (22), Eslohe (4), Hallenberg (13), Marsberg (23), Medebach (13), Meschede (49), Olsberg (5), Schmallenberg (35), Sundern (51) und Winterberg (11). In Brilon waren es vor einer Woche noch 16, in Winterberg 8 und in Marsberg 10, in Olsberg 5, in Medebach 3 und in Hallenberg einer. Signifikant sind die Zahlen also in Brilon, Hallenberg, Medebach und Marsberg angestiegen. In Olsberg hat sich die Infektionslage kaum geändert.

Am 9. Januar ist eine 72-jährige Frau aus Sundern verstorben. Somit sind es insgesamt 78 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion.