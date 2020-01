Die Trends - das war 2019 für Google interessant an Brilon

Wonach haben Nutzer der Suchmaschine Google deutschlandweit gesucht, wenn sie sich mit der Stadt Brilon beschäftigt haben? Während im Jahr 2019 Suchbegriffe wie „Rebecca Reusch“, „Notre Dame“, und „Handball-WM“ am häufigsten gesucht wurden, sieht es in Brilon anders aus.

Das US-Unternehmen Google wertet jährlich Billionen Suchanfragen aus und erstellt ein Ranking. Wer schon 2019 wissen möchte, wann in Brilon 2020 Schützenfest ist oder wer ein Appartement für den Skiurlaub in Winterberg bucht, nutzt meist die Suchmaschine. Ermittelt wurden in der Statistik, die bei den Suchanfragen im vergangenen Jahr einen starken Zuwachs erlebt haben. Hier die zehn Begriffe, die in Verbindung mit der Stadt Brilon die größten Sprünge gemacht haben:

1. Weihnachtsmarkt Brilon 2019

Nicht nur „Oh du Fröhliche“, sondern auch reichlich rockige Klänge, das sind längst die Markenzeichen des Weihnachtsmarktes der Sparkasse Hochsauerland auf dem Briloner Marktplatz geworden.

Die Briloner wissen es einfach schätzen, wenn bei diesen Weihnachtsmarkt Romantik auf Party trifft. Die Besucher kamen reichlich, um sich schon jetzt ein wenig auf das Fest einzustimmen. Das war bei dem recht umfangreichen Angebot an „Weihnachtlichem“ in den geschmückten kleinen Hütten kein Problem.

2. Dr. Certa

Der Allgemeinmediziner Michael Certa ist im vergangen Jahr verstorben.

3. Musiksommer Brilon 2019

„Live, Umsonst und Draußen“ erwartete Musikfans an gleich sieben Abenden auf der Bühne der Sparkasse Hochsauerland Musikgenuss pur. „Wir präsentieren wieder einmal die gesamte breite Palette der Musikszene“, sagte Cheforganisator Thomas Mester.

Vom 11. Juli bis zum 2. August stand der Briloner Marktplatz wieder ganz im Zeichen des 22. Musiksommers.

4. Akdeniz Restaurant Brilon

An der Altenbürener Straße in Brilon gibt es seit vergangenem Jahr einen neuen kulinarischen Höhepunkt, denn die Brüder Akdeniz eröffneten ein neues türkisches Restaurant. Dort möchten sie die Gäste mit Gerichten aus ihrer Heimat begeistern.

5. Pivaz Brilon

Auch dieses türkische Restaurant in Brilon hat im vergangenen Jahr bei den Suchanfragen in Deutschland einen deutlichen Sprung gemacht.

6. Firmenlauf Brilon 2019

Am Freitag, 30. August, ging es wieder rund in Brilon. Nicht nur beim 31. Altstadtfest, sondern auch dem mittlerweile 10. Firmenlauf der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten. Längst ist das Rennen zum festen Bestandteil des Altstadtfestes geworden. eine stolze Leistung nach den vergleichsweise bescheidenen Anfängen 2010 mit 70 Teilnehmern.

7. Schützenfest Brilon 2019

Was wäre das Sauerland ohne Schützenfeste? In Brilon ging es auch im vergangenen Jahr heiß her an der Vogelstange. Mit dem 378. Schuss holte sich Jörg Nolte auf dem Schützenfest in Brilon die Königswürde. Der 50-jährige Vertriebsingenieur regiert nun mit Ehefrau Silvia ein Jahr das Briloner Schützenvolk.

8. Mercedes Witteler Brilon

Das Mercedes-Autohaus Witteler hat mittlerweile auch in Hessen eine Dependance. Zum 1. Januar übernimmt das Briloner Unternehmen das Fahrzeughaus Schmidt in Frankenberg, einen alteingesessenen, zertifizierten Mercedes Benz-Partner mit rund 30 Beschäftigten.

9. Jägerhof Brilon

Andreas Piorek, Inhaber des Restaurants Jägerhof am Marktplatz, hat die Erfahrung gemacht, dass sich Einkaufen und Gastronomie gegenseitig befruchten: „Tagestouristen aus Willingen oder Winterberg, die sich den Ort anschauen und shoppen gehen, essen dann auch hier.“ Und wenn in Brilon Veranstaltungen wie „Brilon blüht auf“ stattfinden, wirkt sich das auch positiv auf den Betrieb in seinem Jägerhof aus.

10. Liquid Life Brilon

„Das wird eine richtige Punktlandung“, sagt Dominic Neumann mit Blick auf die Eröffnung des Liquid-Life Premium Bike- und E-Bike Geschäfts am Ostring. Es ist das zweite Geschäft der Familie Neumann neben dem Standort in der Keffelker Straße. Die WP verriet vorab, wann sich die Türen öffnen und was Besucher erwartet.