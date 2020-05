Dorfverein Thülen sucht Unterstützer für maroden Kreuzweg

Der denkmalgeschützte Kreuzweg rund um den Hausberg „Stemmel“, auf den die Thülener so stolz sind, muss restauriert werden. Mit einem Crowdfunding-Projekt der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten möchte der engagierte Dorfverein unter anderem die Finanzierungslücke schließen.

Projekt ist mit 36.000 Euro veranschlagt

Immerhin soll das gesamte Vorhaben rund 36.000 Euro kosten, so Ortsvorsteher Johannes Becker, der zuversichtlich ist, dass die restlichen 7.500 Euro durch Spenden aufgebracht werden. Schließlich stehen das ganze Dorf und alle Vereine sowie auch die Pfarrgemeinde St. Dionysius, die sich mit einer vierstelligen Summe beteiligt, voll hinter dem Projekt.

So sollen die Stationen aussehen, wenn sie fertig sind. Foto: privat / wp

Aus Paderborn sei allerdings keine Unterstützung zu erwarten, habe Propst Dr. Reinhard Richter bereits signalisiert, so der Ortsvorsteher. Dennoch wolle man mit dem Generalvikariat noch einmal das Gespräch suchen und um Unterstützung bitten. Während bei der Denkmalbehörde für solche Maßnahmen keine Mittel vorgesehen sind, bewilligte dagegen der Heimat-Fonds des Landes Nordrhein-Westfalen bereits 17.000 Euro.

Barocke Bauweise

Das in die Jahre gekommene Thülener Kulturdenkmal haben vor Jahrhunderten engagierte Gemeindemitglieder und Kirchenvorstände errichtet. Man geht aufgrund der barocken Bauweise der Kreuzweghäuschen von einem Alter zwischen 300 und 400 Jahren aus. Leider gibt es weder im Erzbischöflichen Archiv in Paderborn noch in den Thülener Kirchenbüchern eindeutige Quellenangaben, so dass die Besitzansprüche ungeklärt sind.

Die Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten bietet seit 2016 Crowdfunding für Vereine an. Diese stimmen ihr Vorhaben mit der Volksbank ab und haben ab Projektstart drei Monate Zeit, für ihr Projekt zu werben und Spenden zu sammeln. Für jeden Unterstützer, der mindestens fünf Euro spendet, legt die Bank 5 Euro drauf (bis 66 Prozent der Projektsumme erreicht sind). Sollte die zuvor festgelegte Summe in 90 Tagen nicht zusammen kommen, gehen die Spenden-Gelder automatisch zurück an die Unterstützer.

In der Vergangenheit hat der Zahn der Zeit an den 14 Stationen aus Kalksandstein mit den handgemalten Bildern genagt. Zudem haben die Kreuzweghäuschen Grünspan angesetzt und teilweise bröckelt das Mauerwerk. Außerdem blättern die Farben der Bilder mit dem Leidensweg Christi wegen der Umwelteinflüsse ab. Da diese Spezialfarben nicht so einfach übermalt werden können, sollen die Darstellungen jetzt in Granit gelasert werden. Damit wurde die Firma Coritizius GmbH & Co.KG aus Fürstenberg beauftragt, die ein neues Verfahren entwickelt und sich auf solche Arbeiten spezialisiert hat. Ortsvorsteher Becker: „Die Bilder sehen anschließend aus wie in Stein gemeißelt und sollen noch einmal 300 Jahre halten“.

So sehen die Kreuzwegstationen in Thülen zurzeit aus. Foto: Joachim Aue / wp

Viel Eigenleistung

Da auch das Mauerwerk ausgebessert werden muss und viele sonstigen Arbeiten anliegen, ist jede Menge Eigenleistung gefragt. Aber dass da alle im Dorf mit anpacken, ist sich der Ortsvorsteher sicher. Darüberhinaus ist auch das Gipfelkreuz auf dem „Stemmel“, der 12. Station, baufällig und muss schon von hinten mit einer Eisenstange gesichert werden. Weil außerdem der Sockel ziemlich marode ist, musste der Zugang wegen Einsturzgefahr abgesperrt werden. Übrigens feiern die Thülener auf dem Vorplatz seit Jahrzehnten nach einer Heiligen Messe ihr traditionelles Stemmelfest, das sich noch immer größter Beliebtheit erfreut.

Damit der uralte Kreuzweg der Nachwelt erhalten werden kann, appellieren Ortsvorsteher Johannes Becker sowie auch die Vorsitzende des Pfarrgemeinderates, Renate Leikop, an die Spendenbereitschaft der Dorfbewohner im Rahmen des Crowdfunding-Projekts. Schließlich sollten die Stationen zum Innehalten und Gebet motivieren oder auch den Spaziergang bereichern.