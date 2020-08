Einbruch – Polizei stellt in Olsberg Verdächtige aus Rumänen

Olsberg. In Olsberg wird in einer Parfümerie eingebrochen. Die Polizei ist schnell am Tatort. In der Nähe nimmt sie drei Männer aus Rumänen fest.

Die Polizei hat in Olsberg drei Tatverdächtige nach einem Einbruch festgenommen. Am Montagmorgen hörten gegen 4.45 Uhr Zeugen die Alarmanlage einer Parfümerie in der Bahnhofstraße in Olsberg. Sie konnten drei maskierte Personen im Geschäft sehen. Kurz darauf flüchteten die Personen zu einem Auto und fuhren in Richtung Winterberg. Sofort wurde die Polizei alarmiert.

Diebesgut im Wagen

Durch die sofort eingeleitete Fahndung konnte ein Streifenwagen das Tatfahrzeug in Niedersfeld anhalten und kontrollieren. Im Wagen konnten die Beamten diverses Diebesgut sicherstellen.

Die drei Männer (34-jähriger Rumäne aus Baden-Baden, 30-jähriger Rumäne aus Düsseldorf und 35-jähriger Rumäne ohne festen Wohnsitz) wurden vorläufig festgenommen und sitzen zurzeit noch im Polizeigewahrsam. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.