Einfach nur cool

Herzlichen Glückwunsch an uns alle! Wenn eine Region als seniorenfreundlich eingestuft wird und Schulnoten im Zweierbereich erzielt, kann nicht alles falsch laufen. Obwohl natürlich vieles besser sein könnte: „Höher, schneller, weiter, jung, hübsch, faltenfrei!“ Das sind die Maxime unserer Gesellschaft. Und wer da nicht Schritt hält, fällt hinten rüber. Die Generation „Alt“ von Heute musste viele Einbußen in ihrer persönlichen Infrastruktur schlucken, weitere werden kommen: Den vertrauten Bankmitarbeiter hinterm Schalter hat ein Automat ersetzt. Und vielleicht gibt es selbst die Filiale im Ort nicht mehr. Dorfschulen haben zugemacht. Telefone sind komplizierte Alleskönner geworden, für die man einen Durchblickerlehrgang braucht. Eingekauft wird nicht mehr bei Meiers um die Ecke, sondern bei einer wildfremden Amazone. Und statt drei Fernsehprogrammen wird unverschlüsselt gestreamt.

Fortschritt lässt sich nicht aufhalten. Und vieles ist ja auch gut. Aber wir alle müssen ein Auge, nein zwei Augen darauf haben, dass jeder mitgenommen wird: Jung und Alt. Wir alle werden älter und wollen älter werden. Wir alle wollen Schritt halten, teilhaben und nicht abgehängt werden. All das geht nur in einem guten, verständnisvollen, generationsübergreifenden Miteinander. In einer Gesellschaft, in der weniger hoch, weniger schnell, weniger weit und faltig immer noch „cool“ ist. Thomas Winterberg