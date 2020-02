Elleringhausen geht das Projekt Dorfkneipe an

Was wird aus dem Projekt Dorfkneipe in Elleringhausen? Die Resonanz bei der Umfrage hätte größer sein dürfen..

Elleringhausen. Wenn alle, die in Elleringhausen hinter den Tresen der Dorfkneipe wollen, sich auch vor ihr einfinden, dürfte für einen Grundumsatz gesorgt sein.

Mit Spannung haben die Vorstandsmitglieder des Elleringhauser Dorfvereins auf die Reaktionen der Dorfbewohner zur örtlichen Dorfkneipen-Umfrage gewartet. Der Vorstand hatte öffentlich deutlich gemacht, dass er die weiteren Schritte von der Anzahl der Rückläufe, den Grundaussagen zum möglichen Bedarf sowie dem Umfang konkreter Unterstützungszusagen abhängig macht. Nunmehr erfolgte die Auswertung.

Bestellen Sie hier unseren Brilon-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Dorfmarketingsprecher Jörg Stralka wies darauf hin, dass von den rund 1100 Bewohnern fast jeder fünfte mitgemacht hat. Da sich rund 900 Bewohner nicht aktiv positiv an der Umfrage beteiligt haben und nahezu kein Bedarf für einen Kneipenbesuch „in der Woche abends“ angekreuzt wurde, kommt er zu dem eindeutigen Ergebnis: „Von diesen Besucherzahlen aus dem Ort kann eine klassische Dorfkneipe wirtschaftlich nicht existieren.“

Mitgliedschaften und spontane Spenden

Allerdings sahen alle Vorstandsmitglieder einen Bedarf und die Chance zur Umsetzung einer Ehrenamts-Dorfkneipe als Treffpunkt. „Über 180 Dorfbewohner sagen aktiv, dass wir in Elleringhausen eine Dorfkneipe brauchen“, so die 1. Vorsitzende Karola Busch. „Wir haben zudem 95 konkrete Unterstützungs-Zusagen erhalten – darauf können wir aufbauen.“ 75 Bewohner würden eine Dorfkneipe ehrenamtlich als Wirt unterstützen. Außerdem wurden 36 Mitgliedschaften im Dorfverein und 29 Geldspenden zugesagt.

27 machen beim Arbeitskreis mit

Da sich 27 Dorfbewohner bereit erklären, in einem Arbeitskreis Dorfkneipe mitzumachen, aber eine solche Gruppengröße nicht arbeitsfähig wäre, wird der Vorstand in den nächsten Wochen mögliche AK-Mitglieder ansprechen. Als Arbeitskreissprecherin fungiert Laura Balkenhol. Der Arbeitskreis soll die Umsetzungsphase und den zukünftigen Betrieb organisieren. Ziel ist der Beginn einer Testphase ab Sommer. „In Absprache mit der Eigentümerin als Vermieterin öffnet die Ehrenamts-Dorfkneipe dann freitagabends in der Gaststube vom Landgasthof Körner“, so Laura Balkenhol.

Öffnung am Freitagabend

Von den Befürwortern haben sich eindeutig rund 84 Prozent für ein Kneipenangebot am Freitagabend ausgesprochen. Weitere Öffnungszeiten sind zumindest im Anlaufjahr nicht beabsichtigt. Im Einzelfall sollen Sondertermine stattfinden. „Die Zahlen belegen, dass eine Dorf-Kneipe zur Kommunikation wichtig ist“, so Ortsvorsteher Karl-Josef Busch.

Etwaige Gewinne fließen der Dorfgemeinschaft zu

Dem Vereinsvorstand um Karola Busch ist bewusst, dass der Klärungs- und Organisationsbedarf enorm ist und noch viele Hürden genommen werden müssen. Kassenführer David Fischer: „Im Gegensatz zu anderen Ehrenamtskneipen müssen nicht erst noch kosten- und arbeitsintensiv Räumlichkeiten geschaffen werden. Wir können notfalls jederzeit die Reißleine ziehen.“ Sofern ein kostendeckender Betrieb möglich ist und die Resonanz positiv ist, möchte der Dorfvereinsvorstand diesen Kommunikationsort anbieten. Sollten Gewinne erwirtschaftet werden, werden diese zum Erhalt der örtlichen Infrastruktur genutzt.

Die ausführlichen Ergebnisse der Umfrage stehen auf www.elleringhausen.ner