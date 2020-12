Entscheidung zu Weihnachtsgottesdiensten im Altkreis Brilon

Brilon In Olpe und Menden werden die Weihnachtsgottesdienste wegen Corona abgesagt. Auch im Altkreis Brilon ist eine Entscheidung gefallen.

Altkreis Brilon. Die katholischen Messfeiern und Gottesdienste zu Weihnachten sollen im Altkreis Brilon wie geplant stattfinden. Das bestätigte am Mittwoch auf Nachfrage unserer Zeitung. Er steht dem Dekanat Hochsauerland-Ost vor, das deckungsgleich mit den Städten und Dörfern des Altkreises Brilon ist. Am Montag habe das Erzbistum noch einmal mitgeteilt, dass die Entscheidung letztlich in der eigenen Verantwortung der jeweiligen Gemeinden liege. Ihm sei aber außer einer Gemeinde bislang kein weiterer Fall einer Absage bekannt. Die betreffe Elleringhausen und das müsse man respektieren und akzeptieren.

Wichtiges Zeichen des Trostes und der Geborgenhei

"Das Erzbistum Paderborn steht zu seiner Entscheidung, Gottesdienstfeiern zu Weihnachten generell zu ermöglichen. Weihnachtsgottesdienste sind in dieser Krisenzeit ein wichtiges Zeichen des Trostes und der Geborgenheit. Zugleich respektiert es unterschiedliche Perspektiven und bittet um eine Versachlichung der Diskussion", schreibt der Generalvikar des Erzbistums, Alfons Hardt. Wenn sich einzelne Kirchengemeinden aufgrund hoher regionaler Corona-Infektionszahlen dazu entschieden hätten, zu Weihnachten keine Präsenzgottesdienste zu feiern, respektiere man dies selbstverständlich. Gleichzeitig gebe es Regionen im Erzbistum mit niedrigeren Fallzahlen, die den Verantwortlichen vor Ort mehr Raum für die Planung und Feier von Gottesdiensten ermöglichten.

Viele Menschen verunsichert

Die so kurz vor dem Fest ausgelöste Diskussion über Gottesdienste Ja oder Nein, hat aber offenbar viele Menschen verunsichert. "Die Messfeier am Heiligabend in Olsberg ist mit rund 70 Plätzen ausgebucht. Anders sieht das aber am ersten und zweiten Feiertag aus. In Bigge hätten wir 60 Plätze zur Verfügung; bislang haben sich 35 angemeldet. Einige haben sich auch in den vergangenen Tagen aus Sorge kurzfristig wieder abgemeldet", weiß Dechant Richard Steilmann Der Gottesdienst aus der St.-Nikolauskirche Olsberg wird um 16 Uhr live übertragen. Von der technischen Qualität muss er sich hinter der Qualität eines Fernseh-Gottesdienstes nicht verstecken. Dafür zeichnet die Firma Pk-Media verantwortlich, die im Frühjahr schon mehrfach aus dem Raum Olsberg Gottesdienste übertragen hat.

Und wie wird die Weihnachtspredigt aussehen? Pfarrer Steilmann: "Natürlich kommt man um das Thema Corona nicht herum. Die Worte des Propheten Jesaja stehen dabei im Mittelpunkt: ,Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein helles Licht; über denen, die im Land der Finsternis wohnen, strahlt ein Licht auf.' Das passt exakt in unsere Zeit."

Die evangelischen Gottesdienste zu Weihnachten waren komplett abgesagt worden.