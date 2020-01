Eröffnung des Insolvenzverfahrens am 1. Februar

Am 1. Februar wird voraussichtlich das im November beantragte Insolvenzverfahren eröffnet, dann befände sich das St. Franziskus offiziell in der Insolvenz in Eigenverantwortung.

Sollte der potenzielle Investor abspringen und sich kein anderer finden, fiele die Trägerschaft des Krankenhauses an den Hochsauerlandkreis, da die Stadt Winterberg nicht die Mittel hat, das St. Franziskus zu erhalten.

Die Bezirksregierung beruft sich in der Begründung ihres Bescheids auch auf drei Gutachten über die Gründe für die finanziellen Schwierigkeiten des Krankenhauses. „Aufgrund des geringen Versorgungsbedarfs ergeben sich geringe Fallzahlen, Kostenunterdeckungen beruhen nicht auf vermeidbaren Unwirtschaftlichkeiten.“ Auch wenn zwei dieser Gutachten von 2017 stammten, seien Argumentation und Berechnungen „plausibel“.