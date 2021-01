Es wird wärmer - Wo der Schnee im Sauerland erhalten bleibt

Winterberg/Hochsauerlandkreis Auch wenn hier und da noch Flocken vom Himmel fallen: Die Temperaturen steigen, so Wetterexperte Julian Pape. Es gibt Orte, wo der Schnee bleibt.

Der Wind dreht auf West und damit erreicht das Sauerland erstmals in diesem Jahr richtig milde Luft. So verschwindet der Schnee in den Tälern weitgehend und auch auf den Bergen sackt die Schneedecke bis zum Donnerstag deutlich zusammen. Doch zum Wochenende strömt wieder deutlich kältere und nasse Luft in den Hochsauerlandkreis - mit Folgen für die Berglagen rund um Winterberg.

Das Wetter auf dem Berg

Einige Zentimeter Neuschnee hat das Tiefdruckgebiet „Flaviu“ am Sonntag und am Montag noch gebracht, die Schneedecke auf dem Kahlen Asten veränderte sich mit aktuell 35 cm aber kaum. Grund dafür ist, dass sich der an den Vortagen gefallene Pulverschnee nun „gesetzt“ hat, die Schneedecke also kompakter ist und der Neuschnee dies lediglich kompensiert hat. Vorteil für die Schneedecke ist, dass sie so dem nun anstehenden Tauwetter wesentlich besser Paroli bieten kann.

Denn das erwartet uns nun, ausgelöst durch das Tief „Goran“, das uns am Dienstag überquert. Dabei kann es am Morgen noch für einige Stunden schneien, im Laufe des Vormittages mischen sich dann aber auch auf dem Kahlen Asten immer mehr Regentropfen in den Schnee. Zum Nachmittag zieht das Tief dann nach Osten ab und in der Nacht zu Mittwoch lockern die Wolken dann teils wieder auf. Besonders in Bodennähe kann es dann trotz der im Allgemeinen milden Luftmassen bis knapp unter den Gefrierpunkt abkühlen. Vorsicht vor Glätte!

+++ Sie wollen wissen, was in Brilon, Olsberg, Marsberg, Winterberg und Hallenberg passiert? Melden Sie sich hier zum kostenlosen Newsletter an +++

Der Mittwoch sorgt dann mit Temperaturen zwischen 3 und 5°C für die bisher mildesten Werte des Jahres, hin und wieder zeigt sich aber auch mal die Sonne. Mit einer Kaltfront mischen sich Donnerstag wieder Flocken in den Regen.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Der meteorologische Winter, der am 1. Dezember begann, zeigte sich aufgrund häufigem Tiefdruckeinfluss bisher ausgesprochen trüb. So gab es mit dem 18. Dezember seitdem erst einen einzigen Tag, den man als insgesamt sehr freundlich bezeichnen konnte. Trotz der vielen Wolken hielten sich die Niederschlagsmengen bisher sehr zurück, und so kamen an der Wetterstation in Westheim in diesem Zeitraum gerade einmal 33 Liter Niederschlag pro Quadratmeter zusammen. Normal wären etwa 140 Liter gewesen.

In den kommenden Tagen wird diese Niederschlagsbilanz aber nun etwas aufgebessert, vor allem der Dienstagvormittag bringt teils auch kräftigen Regen oder Schneeregen. Ab Mittag ist es selbst in den höchsten Lagen der Stadtgebiete von Medebach, Hallenberg und Marsberg nur noch der reine Regen und die Schneedecke taut unterhalb von 500 m Höhe recht zügig dahin.

Der Mittwoch sorgt dann allerdings für eine deutliche Wetterberuhigung. Hin und wieder setzt sich die Sonne durch und bei Temperaturen von nahe 10°C rund um Marsberg könnten vielleicht die ersten Frühlingsgefühle aufkommen. Mit einer Kaltfront und zumindest etwas niedrigeren Temperaturen werden diese zum Donnerstag aber wieder unterdrückt.

Das Wetter für den Nordkreis

Selbst die niedrigsten Lagen im Ruhrtal rund um Olsberg und Bigge erlebten am vergangenen Freitag und Samstag etwas, was in den vergangenen Jahren ziemlich selten geworden ist. Die Temperaturen erreichten auch am Nachmittag nicht mehr als rund -1°C und damit war es offiziell ein Dauerfrosttag. Mit Tief „Flaviu“ kam dann am Sonntag zunächst etwas Schnee, dann aber recht zügig auch wieder deutlich mildere Luft und der Dauerfrost war bereits wieder Geschichte.

In den kommenden Tagen wird man zwischen Brilon und Olsberg selbst in den Nächten keinen Frost mehr erleben und am Tag nähert sich das Thermometer immer mehr der Marke von 10°C. Mit längeren Aufhellungen kann dieser Wert vor allem am Mittwoch erreicht werden. Zuvor sorgt Tief „Goran“ noch für einen ziemlich ungemütlichen und nassen Dienstag, besonders am Vormittag regnet es teils auch richtig kräftig. Nur in den höheren Lagen der Stadtgebiete mischen sich anfangs noch einige Schneeflocken in den Regen.

Hinter dem sogenannten Warmsektor am Mittwoch folgt dann am frühen Donnerstagmorgen die Kaltfront. Sie bringt allerdings zunächst nur sehr langsam kühlere Luft mit und so sind nachmittags bei weiteren Regenschauern wiederum bis zu 8°C möglich. Rund um den Langenberg mischen sich aber innerhalb der Schauer auch wieder einige Flocken dazu.

Trend

Zwischen Freitag und Sonntag strömt wieder nasskalte Luft ins Sauerland. Ab etwa 500 Meter Höhe fallen die Niederschläge meist als Schnee und es ist insgesamt wieder recht winterlich. In den Tälern bleibt es meist bei leichten Plusgeraden und damit überwiegend grün. Mehr unter www.wetter-sauerland.de.