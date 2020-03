Esel Huberta macht Brilons Stadtgeschichte noch bunter

Huberta turnt auf dem Rathausdach herum oder grinst aus dem Fenster der Nikolaikirche. Die Eseldame kennt sich aus in Brilon und mit der Stadtgeschichte. Und das können die Grundschulkinder aus Brilon und den Dörfern künftig auch von sich behaupten. Mit ihren Lehrern und Lehrerinnen und gemeinsam mit dem Briloner Esel „Huberta“ können sie die Stadt noch bunter machen und ihre Geschichte erkunden. Dazu hat der Briloner Heimatbund „Semper Idem“ ein ganz besonderes Malbuch herausgegeben. Titel: „Mit Huberta unterwegs“.

Zum Ausmalen

Zu Texten von Museumsmitarbeiterin und Stadtführerin Apollonia Held-Wiese hat der Karikaturist Norbert Planken aus Hoppecke jeweils besondere Zeichnungen angefertigt. Im Mittelpunkt steht immer Eseldame „Huberta“. Sie taucht an markanten Stellen der Stadt in dem Malbuch auf oder zeigt sich mit ihren Freunden wie der Waldfee oder dem Dinosaurier Iguanodon. „Huberta beobachtet die Wappen aller 16 Dörfer und regt zur Gestaltung eines eigenen Wappens an. Kurz: Huberta ist auf 36 Seiten an immer anderen Orten zu sehen. Dabei ist sie gut gelaunt und fordert zum An- und Ausmalen auf“, sagt Heimatbund-Vorsitzender Winfried Dickel.

Blick ins Malbuch mit dem turnenden Esel Huberta auf dem Rathausdach. Foto: Heimatbund / wp

In Verbindung mit den passenden Texten von Apollonia Held-Wiese lernen die Kinder so ihre Stadt kennen. Grundschulklassen, die Brilons Geschichte im Jubiläumsjahr auf diese Weise kennenlernen möchten, sind ins Museum Haus Hövener eingeladen. Nach einer kurzen Einführung bekommt jedes Schulkind das besondere Malbuch geschenkt. Im Kunst- und Sachunterricht können die Jungen und Mädchen dann in der Schule weiterarbeiten. Mit Norbert Planken hat der Heimatbund einen Künstler für die Zeichnungen gewonnen, der mit wenigen Pinselstrichen viel Atmosphäre schafft und auch erwachsenen Betrachtern ein Lächeln ins Gesicht zaubert.

Schulkinder aus allen Briloner Dörfern können mit der günstigen Gruppenfahrkarten nach 9 Uhr in die Stadt kommen. „Die Fahrtkosten werden im Museum Haus Hövener vom Heimatbund erstattet“, betont Dickel. An diesem Samstag sind Kinder der Engelbertschule und der Heinrich-Lübke-Schule sowie alle Grundschullehrer zur Präsentation um 11 Uhr ins Museum eingeladen. Das Malbuch wurde zunächst in einer Auflage von 2000 Exemplaren gedruckt.