Markt in Brilon Familie Pruß verlässt den Wochenmarkt in Brilon

Brilon Mehr als ein Jahrzehnt hat Familie Pruß Wurst und Fleisch auf dem Markt in Brilon verkauft. Darum schließt ihr Stand jetzt endgültig.

Brilon. Mehr als ein Jahrzehnt war der Stand von "Wild und Geflügel - Maria Pruß" mittwochs und samstags eine feste Größe auf dem Briloner Wochenmarkt am Kump. Am Tag vor Heiligabend schlossen die Pruß‘, wie sie von den Marktbesuchern immer genannt wurden, die Läden ihres Verkaufswagens und verabschiedeten sich von der Briloner Kundschaft.

Von der Briloner Kundschaft verabschiedet

"Für immer und das nicht nur in Brilon, denn zum Jahresende geben meine Eltern nach 35 Jahren ihren Betrieb in Rietberg auf", so Tochter Janina. Aus Altersgründen, denn Mutter Maria und Vater Gerd seien immerhin schon über 70 Jahre alt. Und eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger gebe es nicht. Sie selbst habe ihre Eltern zwar immer gern auf den Wochenmärkten unterstützt, sich aber dennoch beruflich jetzt anders orientiert.

Dreizehn Jahre versorgte Familie Pruß ihre Kunden aus Brilon und Umgebung mit Wild und schlachtfrischem Geflügel. Aber sie boten auch Schweine- und Rindfleisch sowie Landeier an, Produkte, die das Unternehmen von Großhändlern und Züchtern aus dem Umland ihres Heimatortes bezogen.

Für Marktmeister Winfried Pape waren die Pruß‘ sehr zuverlässige Partner. Pape: „Die kamen bei Wind und Wetter". Er bedauere sehr, dass der Stand im nächsten Jahr nicht mehr da sei. Ohnehin sei es in der heutigen Zeit schwer, jemand mit einem gleichartigen Angebot zu finden. Bisher sei noch kein neuer Marktbeschicker in Sicht.