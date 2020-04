Filmtheater Winterberg und Partner setzen Autokino fort

Corona macht zwangsweise auch erfinderisch. Um Ostern hatten sich das Filmtheater Winterberg, das Fort-Fun-Abenteuerland in Bestwig-Wasserfall und die Firma Eventtechnik Südwestfalen aus Meschede zusammengetan (wir berichteten). Seitdem läuft auf dem Parkplatz von Fort Fun täglich das Autokino. „Und es läuft nach wie vor gut“, sagt Jonas Wahle von der Betreiberfamilie des Winterberger Kinos. Die nächsten zwei Wochen werde es das Autokino auf jeden Fall weiter geben. Bis dahin wolle man die aktuelle Entwicklung verfolgen. Bis das Kino seine Pforten in Winterberg wieder aufmachen könne, werde wohl noch bis Juni dauern.

Bestellen Sie hier unseren Brilon-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

„Es war gut, dass wir mit der Alternative im Freien so früh dabei waren. Mittlerweile gibt es mehrere Anbieter, dadurch verteilt sich das Publikum etwas. An Wochenenden ist der Parkplatz mit 130 Autos in der Regel ausverkauft, aber auch an Wochentagen sind es immer noch zwischen 60 und 90 Wagen“, sagt Jonas Wahle. Es gebe viele „Wiederholungstäter“, die man schon am Auto bzw. am Nummernschild erkenne, aber immer wieder auch neue Kinobesucher, die einfach mal raus wollten und unter den gegebenen Auflagen etwas Abwechslung suchten. „Anfangs haben wir die Nachfrage gar nicht bedienen können. Jetzt wird es etwas ruhiger und ab kommende Woche haben wir auch einige neue Filme im Angebot.“

Altkreis Brilon Das Programm Heute, Donnerstag, 17 Uhr: „Mein grünes Herz in dunklen Zeiten“ (Heaven Shall Burn) und um 20 Uhr „Through the never“ (Metallica) Freitag, 15 Uhr, „Feuerwehrmann Sam - plötzlich Filmheld“ und um 17 Uhr Stephen Kings „Doctor Sleeps Erwachen“, 21 Uhr „Es - Kapitel 2“. Samstag, 2. Mai, 17 Uhr: „Jumanji: The next level“ und 19.30 Uhr Live-Comedy Sonntag, 3. Mai, 11 Uhr Konzert mit „herrH“ und 14 Uhr „Willkommen im Wunderpark“, 17 Uhr „Das perfekte Geheimnis“ und um 20 Uhr „Der Joker“. Montag, 19.30 Uhr, „Rocket Man“(Elton John)

Unterdessen wurde das Parkplatz-Gelände nicht nur für knallharte Action, Herzflimmern und Familienunterhaltung genutzt, sondern auch für religiöse Zwecke. Die katholischen Kirchengemeinden im Pastoralen Raum Meschede Bestwig hatten dort am vergangenen Sonntag zwei Wortgottesdienste gefeiert.

An diesem Wochenende wird es hingegen komödiantisch. Unter Einhaltung strenger Schutzmaßnahmen läuft am Samstag um 19.30 Uhr eine Comedy-Night. Mit dabei sind „Der Obel“, „Bora“, Manuel Wolff und „The shark“.

Annette und Jonas Wahle vom Filmtheater Winterberg. Foto: privat / wp

Eine Live-Veranstaltung mit echten Künstlern ist in Zeiten von Corona nahezu eine Sensation. Aber da die Zuschauer in ihren eigenen Autos sitzen, ist risikofreie Unterhaltung möglich. „Die Künstler treten einzeln auf, stehen auf einer kleinen Bühne, werden mit Kamera-Technik auf die große LED-Wand übertragen und der Ton kommt über das Autoradio in jeden Pkw“, erklärt Jonas Wahle. Für die Comedy-Nacht gibt es noch einige Karten.

Gleiches gilt für „Rock in den Mai“. Mit dem traditionellen Tanz in den Mai ist es ja ohnehin dieses jahr Essig. Daher wird am Donnerstag um 19 Uhr der Konzertfilm „Metallica Through the Never“ gezeigt. Auch dafür gibt es noch Tickets. Ausverkauft ist hingegen das „Drive-In-Mitmach-Konzert mit „herrh“ am Sonntag um 11 Uhr. Für den Mai sind einige weitere Live-Events im Rahmen der Autokino-Möglichkeiten geplant. Tickets online über filmtheater-winterberg.de. Einlass eine Stunde vor Filmstart. Preise pro Auto:Auto mit max. 2 Erwachsenen: 22 Euro, Auto für Familien mit Kindern aus einem Haushalt: 29,50 Euro