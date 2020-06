Flugverkehr in Paderborn sinkt im April fast auf Nullpunkt

Hochsauerlandkreis/Paderborn. Die Coronakrise sorgte im April an den großen NRW-Flughäfen fast für einen Komplett-Stillstand. In Paderborn gab es gerade einmal zehn Starts.

Im April 2020 flogen von den sechs Hauptverkehrsflughäfen in NRW 8.369 Passagiere ab. Das waren 99,6 Prozent weniger Fluggäste als im April des Vorjahres. 8,1 Prozent aller an großen Flughäfen beförderten Passagiere in Deutschland starteten damit von einem Verkehrspunkt in NRW.

6 048 der von Hauptverkehrsflughäfen in NRW gestarteten Passagiere flogen ins Ausland (− 99,6 Prozent); das Passagieraufkommen bei Inlandsflügen lag bei 2 321 Passagieren (− 99,3 Prozent).

Der Flughafen Paderborn meldete fünf Inlands- und fünf Auslangsflüge im gesamten Monat.

Damit war der Einbruch noch deutlich dramatischer als im März. Insgesamt starteten im März 2020 vom Flughafen Paderborn/Lippstadt 4700 Passagiere. Das sind 68,2 Prozent weniger als im März 2019. 1500 Passagiere hatten eine Ziel im Inland, 3100 flogen ein Ziel außerhalb der Bundesrepublik Deutschland an.