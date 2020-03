„Frau Höpker“ begeistert 450 Mitsinger bei Konzert in Brilon

Brilon. Wenn aus 450 Kehlen gleichzeitig „Ich war noch niemals in New York“ geschmettert wird, dann ist „Frau Höpker“ zum Mitsingen in Brilon.

Im Kolpinghaus sorgen 450 Besucher für einen fröhlich-lauten Geräuschpegel. Dann betritt Künstlerin Frau Höpker, mit bürgerlichem Namen Katrin Höpker, die Bühne und schlagartig ist es ruhig. Die charmante Profisängerin und Entertainerin aus Köln gibt auf Einladung des Frauenchores „Just for joy“ ihr 8. Mitsingkonzert „Frau Höpker bittet zum Gesang“. Mit diesem von ihr erfundenen Format ist sie Kult in Deutschland. Vorsitzende Frauke Brauer begrüßt die Musikerin und das Publikum. „Wir freuen uns darauf, diesen Saal zum Stimmen zu bringen und besonders auf diese ganz besondere Frau“.

Lebensfreude und Elan

„Kompliment, Sie scheuen die Massen nicht“, fordert Frau Höpker zum lauten Mitsingen auf: „Ich habe die Frühlingsliste mit 184 Titeln und Medleys mitgebracht.“ Sie spielt „Mama mia“ auf dem E-Piano an und das Publikum steigt sofort ein. Diese Musikerin sprüht vor Lebensfreude und Elan, ihre Augen funkeln und sie reißt begeistert immer wieder die Arme hoch, das reißt auch die Teilnehmer mit. Alle Liedtexte werden an die Wand projiziert.

Ob sich die Männer nicht so trauen? Auffällig viele Frauen kommen zum Rudelsingen mit Frau Höpker. Foto: Monika Wiegelmann / wp

„Ich habe wunderschöne Songs mitgebracht. Alle nach 1990 Geborenen kennen sie nicht“, baut sie Spannung auf. Gelächter der You-Tube-Generation, als „Im Märzen der Bauer“ erscheint. Aber alle singen begeistert mit und die Musikerin schafft es sogar, dass sie zu dem Kult-Sampler der 50er Jahre „Tulpen aus Amsterdam“ schunkeln. „An jedem Text kann man die Gesellschaft ablesen und weiß ungefähr, was in dem Jahrzehnt und Land los war.

Altkreis Brilon Drei Fragen an Frau Höpker Wie ein solches Konzert organisiert wird, beantwortet Katrin Höpker. 1 Kommen Sie mit einem fertigen Programm? Es kommt auf das Publikum an. Je nachdem, was die Gruppe kann und wie die Stimmung ist, sortiere ich die mitgebrachten Songs im Konzert immer wieder und beziehe auch aktuelle Bezüge mit ein, wie jetzt die Fastenzeit. 2 Wie lange braucht Ihre Stimme eine Pause, nach so einem Power-Mitsingkonzert? Überhaupt keine. Aber ich habe jetzt eine lange Pause hinter mir und dann kracht’s wieder richtig in Brilon. Jeder Abend ist etwas Einzigartiges und es wird ihn in dem Zusammenhang nicht mehr geben 3 Sie haben ein unglaubliches Repertoire und bauen eine Wahnsinnsstimmung auf... Mein Repertoire wächst jeden Monat und ich bin jetzt beim 500. Datensatz. Jedes Lied hat seinen Sitz in seiner Zeit und seinem Jahrzehnt. Ich will dem Publikum auch die Gesellschaft aufzeigen. Wichtig sind die Stimmung und das Verständnis füreinander. Ich will auch den Senior mitnehmen, der in der ersten Reihe sitzt und dessen Boy Band „Take That“ war.“ Funktion des Befragten

Fünf Töne reichen aus, um im Gehirn etwas aufzumachen“, stimmt sie „Pretty Woman“ und „My heart will go on“ an.

Noch Potenzial bei den Herrenstimmen

Bei den Herrenstimmen sei noch unheimlich Potential, meint Frau Höpker, als sie einige Männer im Saal entdeckt. Sie fährt die ganze Palette alter Volkslieder vergangener Jahrzehnte, Hits und Evergreens. „Pack die Badehose ein“, „Von den blauen Bergen kommen wir“ und „Ja, wir san mim Radl da“… alle singen aus vollem Hals mit und sind glücklich. Bei „Come and hold me“ (Robby Williams) wird es etwas leiser, obwohl die englischen Texte an der Wand stehen. „Ich bin begeistert“, ruft die Musikerin. Egal ob das Publikum singen, schunkeln oder zum Udo Jürgens Hit „Ich war noch niemals in New York“ pfeifen soll, sie beherrscht es grandios, alle Generationen über ihre Grenzen gehen zu lassen. Offensichtlich spürt jeder, dass lautes Singen glücklich macht und man dabei Glücksgefühle entwickelt.

Auch nachdenkliche Momente

Zwischendurch immer wieder Titel, die nachdenklich machen, wie „Zeig mir den Platz an der Sonne“ (Udo Jürgens). „Imagine“ von 1971: „… stell Dir vor, alle Menschen leben in Frieden … alle Menschen teilen sich die Welt... “ – das könnte John Lennon heute getextet haben. Es sei so wichtig, in dieser Zeit die Stimme zu erheben. Nicht um zu rügen, zu hetzen und zu pöbeln, sondern um zu singen. Musik ist in der Lage zu erreichen, dass die Menschen glücklicher sind.“

Nach Werken wie „Freude schöner Götterfunken“, „Wer friert uns diesen Moment ein“ und vielen Zugaben hieß es dann endgültig „Danke, für die Lieder, die in mir klingen“ und jeder im Saal freut sich schon auf das nächste Konzert in Brilon – allerdings erst am 31. März 2021.