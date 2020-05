Genuss Truck Brilon: So sieht das neue Café am Diemelsee aus

Marsberg. Michael Ester eröffnet kurzerhand wegen Corona ein Café am Diemelsee. Was er dort auf die Beine stellt und wo man seinen Food Truck jetzt findet.

Michael Esters Arbeit mit dem Genuss Truck wird durch Corona durcheinandergewirbelt. Trotz Veranstaltungsabsagen lässt er sich aber nicht aus der Ruhe bringen – und nutzt die Chancen, die die Krise für ihn bereitstellt. Nun hat er neben seinem Drive-In in Brilon vorübergehend ein Café am Diemelsee eröffnet – Genuss am See.

Dankeschön für die Loyalität

„Der Lieferdienst, den wir am Anfang der Krise angeboten haben, wurde super angenommen“, sagt Michael Ester – und will sich damit bei den Brilonern bedanken, die ihn mit ihrer Loyalität unterstützt haben. Trotz allem, dass die Veranstaltungen in der Sommersaison nicht stattfinden, bleibt weiterhin ein Problem, das Michael Ester nun erst einmal gelöst hat.

Burger mit Aussicht am Diemelsee. Foto: Privat / WP

„Wir haben das Angebot bekommen, ein Café am Diemelsee zu betreiben und haben nach kurzem Überlegen zugeschlagen“, sagt er.

In einem ehemaligen Kiosk, der schon länger leer steht, mit einem großen Außenplatz und einer Sonnenterrasse mit Blick auf den See verkauft er nun Kaffee, Kuchen und natürlich auch seine Burger.

Selbstgemachtes Eis und Produkte aus der Region

„Es gibt selbstgemachtes Eis von einem Italiener aus Paderborn, Kaffee mit Bohnen aus dem Quadro, selbstgemachten Kuchen von Schladoth, Fleisch von Gerbracht. Auch in dem Café bleiben wir uns treu und geben nicht irgendwas raus. Es soll regional bleiben“, verspricht Michael Ester.

Das Café wird immer donnerstags bis sonntags ab 11 Uhr geöffnet – bis die Sonne untergeht.

Ein alter Kiosk wird für einen Sommer zum Café am Diemelsee Foto: Privat / WP

Zu finden ist es Am See 14 in Marsberg. Alle Informationen dazu gibt es aber auch unter www.genuss-amsee.de Aufgrund der aktuellen Situation würden zudem To-Go-Becher und -Geschirr verwendet – meist aber aus kompostierbaren Stoffen.

Drive-In in Brilon

Neben dem Café bietet er an den Wochenenden zwar keinen Lieferdienst mehr an, allerdings einen Drive-Inn. Freitags und sonntags steht er zwischen 16.30 und 20.30 Uhr in der Gartenstraße 48a. Schilder seien ausgehängt. Burger zum Abholen soll es aber auch am Diemelsee geben.

Wie lange das Café am Diemelsee bleiben wird, weiß Michael Ester noch nicht. „Das kommt auch auf die Situation an. Wir lassen uns das offen.“