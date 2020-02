Hochsauerlandkreis/Brilon. Vor zehn Jahren hatte Tanja aus dem HSK den Mut, die Erlebnisse ihrer Kindheit aufzuarbeiten. Sie sagt: „Ich bin kein Opfer mehr.“

Gewalt und Missbrauch in der Kindheit aufarbeiten

Betroffene sexueller Gewalt und/oder psychischen oder physischen Missbrauchs in der Kindheit sollen sich im Hochsauerland in einem Gesprächskreis austauschen und gegenseitig unterstützen. Das teilte die Arnsberger Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen im Hochsauerlandkreis (AKIS) mit.

Ziel der Gruppe ist es, durch vertrauensvolle Gespräche die eigene Lebenssituation zu verbessern, die Ressourcen zu stärken und Erfahrungen auszutauschen. Voraussetzung für die Teilnahme ist, bereits eine Therapie in Anspruch genommen zu haben.

Die gemachten Erfahrungen sexueller Gewalt sollen nicht im Vordergrund stehen, sondern weiterhin den Fachleuten überlassen sein. Die Gruppe soll aufbauend, unterstützend und positiv auf das eigene Leben einwirken, damit es leichter ist, den eigenen Alltag zu meistern.

Infos und Anmeldung

Angedacht sind monatliche Treffen in den frühen Abendstunden, die Örtlichkeit wird je nach Bedarf ausgewählt. Wer Interesse an diesem Gesprächskreis hat und sich gerne mit Gleichbetroffenen austauschen möchte wendet sich bitte bis 7. Februar an die AKIS unter 02932 201-2270 bzw per Mail an selbsthilfe@arnsberg.de.

Für 2018 verzeichnete die polizeiliche Kriminalstatistik in Deutschland 14.410 polizeilich erfasste Kinder, die Opfer von sexuellem Missbrauch wurden. Es ist zu beachten dass die Dunkelziffer deutlich höher liegt. Nur 5 Prozent dieser Sexualstraftaten werden überhaupt angezeigt. Opfer dieser Straftaten sind zu etwa 75 Prozent Mädchen und 25 Prozent Jungen. Hinzu kommen Fälle von Missbrauch von Schutzbefohlenen und Jugendlichen sowie etwa 7000 Fälle wegen sogenannter Kinder- und Jugendpornografie.

Stabilität statt Selbstzweifel

Auch Tatjana ist eine Betroffene. Heute ist sie alleinerziehende Mutter von zwei Töchtern, ihr ganzes Glück! Als Kind wurde Tatjana sexuell und psychisch missbraucht. So kam es zu Selbstzweifeln und zeitweise sogar auch zu Selbstmordgedanken. Vor ca. 10 Jahren suchte sie dann Hilfe in einer psychiatrischen Tagesklinik. Dort lernte sie, dass nicht sie „falsch“ oder „schuldig“ war, sondern das, was man ihr angetan hatte und was ihr eingeredet wurde.

In einem Gespräch mit der Selbsthilfekontaktstelle AKIS im HSK sagt Tatjana nun: „Durch diese Hilfe weiß ich heute, was mir gut tut. Ich bin stabil und kein Opfer mehr. Ich habe keine Angst mehr, lerne immer mehr über mich und weiß, was ich brauche“. Dieses Wissen und der Austausch mit Gleichbetroffenen können helfen, teilt die AKIS mit.