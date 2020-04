Graffiti in Olsberg: Darum ermittelt der Staatsschutz jetzt

Olsberg. In Olsberg beschmieren Täter das Umfeld der Schule an der Ruhraue. Unter den Graffiti sind Hakenkreuze. Darum nimmt die Polizei die Tat so ernst.

Sechs Hakenkreuze und Schriftzüge hinterließen die bislang unbekannten Täter nach Angaben der Polizei auf dem Schulgelände an der Stadionstraße in Olsberg.

Die Täter besprühten den Schulhof, den angrenzenden Gehweg sowie ein Fenster der Schule mit orangener Farbe. Die Tatzeit liegt zwischen Mittwoch, 17.45 Uhr, und Donnerstag, 6.30 Uhr.

Hinweise zum Fall an die Polizei

Der Staatsschutz in Dortmund wurde informiert. das bestätigte Polizeisprecher Holger Glaremin der WP. Aufgabe des Polizeilichen Staatsschutzes ist die Bekämpfung der Politisch motivierten Kriminalität. Im vergangenen Jahr hatte der Staatsschutz im Altkreis Brilon bei einigen Fällen Ermittlungen aufgenommen. In Marsberg war er dreimal tätig geworden, in Brilon bei zwei Vergehen, in Medebach und Hallenberg in jeweils einem Fall. In Olsberg und Winterberg gab es 2019 laut Staatsschutz jeweils null Vorkommnisse.

Hinweise zu den Vandalen in Olsberg liegen bislang nicht vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 in Verbindung.