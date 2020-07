Vorne links Lena Neumann, vorne rechts Lisa Brom und Stefan Scharfenbaum, so wie ein Teil der Kandidaten der Wahlbezirke für die Kommunalwahl.

Kommunalwahl Grüne in Brilon besetzen bei Kommunalwahl alle Wahlbezirke

Brilon. Alle 19 Wahlbezirke sind besetzt. Der Ortsverein Brilon von Bündnis 90/Die Grünen tritt mit voller Kraft bei der Kommunalwahl an.

Der Ortsverein Brilon von Bündnis90/Die Grünen hat direkt im ersten Anlauf nach seiner Gründung alle 19 Wahlbezirke für die Kommunalwahl am 13. September besetzt. Das Spitzentrio bilden Lena Neumann, Sprecherin des Ortsverbands, Lisa Brom und Stefan Scharfenbaum.

„Wir freuen uns riesig, eine gute Reserveliste stellen zu können“, so Lena Neumann. Alle Wahlbezirke erfolgreich zu besetzen, so Lisa Brom, sei „für so einen frischen Ortsverband schon eine Herausforderung“ gewesen.

Das Bürgermeisteramt haben die Grünen bei dieser Wahl nicht auf dem Schirm. 2014 war Stefan Scharfenbaum noch als unabhängiger Kandidat gegen Dr. Christof Bartsch (SPD), Holger Borkamp (CDU) und Christiane Kretzschmar (BBL) angetreten und hatte aus dem Stand heraus 13 Prozent der Stimmen geholt; 1619 Wähler hatten das Kreuz hinter seinem Namen gemacht.

Die Kandidaten

Und das ist die Wahlkreis-Besetzung von Bündnis 90/Dei Grünen für den 13. September:

Altenbrilon/Wülfte/Alme: Armin Schubert;

Kreuziger Quartal/Möhnestraße: Michael Maria Höhle;

Niederes Quartal: Lena Neumann;

Drübel: Lena Schubert;

Helle: Rolf Brom;

Itzelstein/Hollemann: Lisa Brom;

Derkeres Quartal/Kalvarienberg: Horst Stolp;

Müggenborn/Schulzentrum: Lars Niemann;

Oberes Quartal: Stefan Scharfenbaum;

Ratmerstein/Eichholz: Jonathan Krapp;

Altenbüren/Esshoff: Dirk Wagner;

Scharfenberg/Rixen: Katharina Schnier;

Alme I: Michael Klaucke;

Madfeld: Marius Senge;

Thülen: Carsten Jähne;

Rösenbeck/Radlinghausen/Nehden: Marietheres Nolte-Hibbel;

Messinghausen/Bontkirchen: Jennifer Stadler:

Hoppecke: Isis Otto;

Gudenhagen-Petersborn/Brilon-Wald: Bastian Grunwald.