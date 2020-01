# Grünes Licht für Mini-Baugebiet am Kahlen Hohl

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Grünes Licht für Mini-Baugebiet am Kahlen Hohl

Grünes Licht aus Arnsberg hat die für das kleine Baugebiet am Kahlen Hohl in Petersborn erforderliche Änderung des Flächennutzungsplanes bekommen.

Neben der für das Feriendorf Gut Petershagen liegenden Fläche will die Stadt rund 3000 qm Landwirtschafts- in Wohnbaufläche umwandeln. Die beiden dort geschaffenen Bauplätze befinden sich in Eigentum der Stadt und sollen nach Rechtskraft des Planes veräußert werden.

Darüber hinaus liegen in dem rund 13.000 qm großen Bebauungsplangebiet sechs Bauplätze in Privatbesitz. Damit schafft die Stadt zumindest potentiell die Möglichkeit, hier den Siedlungsbereich des Ortes zu verdichten.