Grundschule Erlinghausen: Haus für Vereine und Handwerk

Erlinghausen. Am Samstag starten die Umbauarbeiten an der Grundschule Erlinghausen. Viele helfende Hände werden gebraucht. Vereine und Handwerk bekommen Räume

Aus der ehemaligen Grundschule will die Dorfgemeinschaft ein Haus der Vereine und des Handwerks machen. Mit dem Projekt „Verein(t) im Handwerk“ wurde ein Umbaukonzept und die Finanzierung erarbeitet. Alle Fördergelder sind zugesichert und auch die Stadt beteiligt sich. Eigentlich sollte mit den Umbauarbeiten schon längst begonnen worden sein. Corona legte auch hier alle Aktivitäten lahm.

Arbeiten starten Samstag

Doch jetzt soll es losgehen. Die Stadtverwaltung gab ihr Okay, mit den Arbeiten beginnen zu können, natürlich unter Einhaltung der Hygienevorschriften. Alle beteiligten Vereine haben sich für Samstag, 6. Juni, ab 9 Uhr für den Beginn der Arbeiten entschieden. Kleinste mögliche Arbeitsgruppen werden gebildet, die mit Mundschutz und unter Beachtung der Abstandsregelung ihre Arbeit aufnehmen werden. In den ehemaligen Klassenräumen müssen die alten Gardinen abgenommen und Kabelkanäle umgesetzt werden. In anderen Bereichen ist PVC-Belag zu entfernen. In einigen Räumen müssen Heizkörper abgenommen werden und vieles mehr.

Viele helfende Hände sind gefragt. „Ein großes Projekt zur Aufwertung der Lebensqualität unseres Dorfes hat eine große Mitarbeit der gesamten Dorfgemeinschaft verdient“, wirbt Ortsbürgermeister Thomas Schröder um breite Unterstützung. Jede Hilfe ist willkommen. Ob nun jemand selber mit anpacken möchte, oder das Projekt lieber durch eine Spende unterstützt will, sei es mit einem Imbiss oder Kuchen für die Arbeiter, oder ein kühles Getränk. „Alles und jeder ist willkommen“, sagt Gisbert Schröder, Vorsitzender des Fördervereins Use Erlingsen. Denn trotz Förderzuwendungen müssen noch rund 3000 Stunden Eigenleistung erbracht werden. Das Land hat 244.000 Euro bewilligt, 70.000 Euro die Stadt.

Treffpunkt für Jung und Alt

Jeder kann mithelfen Am Projekt ist der Sportverein, der Musikverein und der Karnevalsverein beteiligt. Der Förderverein Use Erlingsen ist federführend. Mitinitiator ist der örtliche Bauunternehmer Ulrich Prior. Jedwede Unterstützung wird gebraucht. „Jeder nach seiner Fähigkeit kann sich einbringen“, sagt Ortsbürgermeistger Thomas Schröder. Die Termine der weiteren Arbeitseinsätze werden rechtzeitig bekanntgegeben.

Das ganze Areal um Kindergarten, Schule und Sportplatz soll zu einem neuen Treffpunkt für Jung und Alt werden. Das Projekt vorangebracht haben Ortsvorsteher Thomas Schröder, Gisbert Schröder und Oliver Dülme, schriftführend bei der Antragstellung.

Hinter ihnen liegt ein langer Weg durch die Förderinstanzen mit zahlreichen Anträgen, die durch Zuständigkeitsänderungen in den einzelnen Ministerien ständig erneuert oder ergänzt werden mussten. Bereits im September 2017 wurde ein Leader-Antrag gestellt, dem zugestimmt wurde. Ein Jahr später wurde das Projekt dem IKEK-Programm zugewiesen, der es dann im Januar 2019 an den Förderbereich Heimatzeugnis verwiesen hatte. Der Antrag wurde nochmals verändert und ergänzt, bis dann endlich das Dorferneuerungsprogramm NRW in 2019 die zu Zusage gab.

Im Untergeschoss des neuen Hauses der Vereine und des Handwerks erhält der Sportverein einen neuen Verkaufsbereich und eine Garage für den Rasentrecker. Der Musikverein bekommt einen Raum, zum Unterstellen der Bühnenelemente. Aus einem Klassenzimmer wird ein großer Gymnastikraum, in dem die Balletts des Karnevalsvereins ihre Tänze einüben können. Der Förderverein wird ein Dorfarchiv einrichten und die ehemalige Aula wird zum Ausstellungsraum für historische Handwerksgeräte. Die Turnhalle wird zum Raum für das Handwerk und seine Schulungen umgebaut mit separatem Medienraum. Platz für eine Küche ist auch noch.