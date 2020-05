Hanse trotz(t) Corona: So feiert Brilon die Hansetage online

„Hanse trotz(t) Corona“ ...unter diesem Titel werden die LWL-Kulturstiftung (Münster) und die westfälischen Hansestädte Grußworte nach Brilon übermitteln.

Nach der Enttäuschung, dass die realen 40. Internationalen Hansetage in Brilon coronabedingt ausfallen müssen, hat die Stadt Brilon mit Hanseleiterin Ute Hachmann und dem Arbeitskreis Hanseteam eine neue Herausforderung angenommen und ist virtuelle Wege gegangen. Vom 4. bis 7. Januar richtet Brilon jetzt am kommenden Wochenende die „Ersten Virtuellen Hansetage in der 660-jährigen Geschichte der Hanse“ aus.

Es sei unvorstellbar, nach jahrelanger Vorarbeit „die Hansetage einfach so vorbeiziehen zu lassen. Auch die Bürger haben sich so darauf gefreut“, betonte Bürgermeister Dr. Bartsch. Motiviert von vielen Reaktionen der anderen Hansestädte und Bürgern, „haben wir uns etwas einfallen lassen und schreiben damit Geschichte. Das ist natürlich kein Ersatz für reale Hansetage, aber es ist ein großes Stück gelebtes Europa, bei dem die Menschen sich näher kommen.“ Die Darstellung durch die digitalen Medien sei nur ein schwacher Ersatz, aber „Ich hoffe, dass damit Geschmack auf Brilon gemacht wird und von den vielen Menschen, die hiergewesen wären, mal wieder jemand nach Brilon kommt, wenn der Spuk vorbei ist“, so Dr. Bartsch.

Hansetag to go via Drive-in am Markt

Neben vielen virtuellen Angeboten, wird es auch unter Berücksichtigung der Corona-Regeln u.a. einen Hansetag to go geben. Am Sonntag, den 7. Juni wird von 14 bis 17 Uhr ein Drive-In auf der Busspur vor dem Rathaus eingerichtet. Dort gibt es einiges zu entdecken: Am Hanse-Stand kann eine Hanse-Wundertüte für 15 Euro erworben werden, um den Hansetag mit Erinnerungsstücken nach Hause zu holen.

„Jan Lindemann, der Hanse-Vormann und Bürgermeister von Lübeck, wird selbst nach Brilon kommen. In engster Abstimmung mit ihm werden von Brilon aus am Donnerstag, 4. Juni, mit einer Eröffnungszeremonie und Hansefanfare die virtuellen Hansetage eröffnet und digital über die Hansewebsite und sozialen Kanäle wie Facebook, Instagram und YouTube übertragen“, informierte Hanseleiterin Ute Hachmann. Für circa 200 Hansestädte in 16 Ländern werden das Programm und die Links freigeschaltet, so dass die große Hansefamilie das viertägige, virtuelle Programm (in deutscher und englischer Sprache) verfolgen kann. „Auch die Briloner können auf die Website gehen und mit dem PC oder Handy live dabei sein.“

Interessante Programmpunkte

Das Hanseteam hat in der letzten Woche noch interessante Programmpunkte bekommen und kurzfristig eingebaut, freute sich Ute Hachmann.

Das Programm online Einige besondere Programmpunkte stehen bei den ersten virtuellen Hansetagen im Fokus – alle Programmpunkte unter www.hansetagebrilon.de: 4. Juni 19:30 Uhr: Die Eröffnungszeremonie 5. Juni 11 Uhr: Unterzeichnung der Briloner Erklärung zum 40-jährigen Bestehen des Internationalen Hansebundes der Neuzeit. „Dieses Jubiläum fällt gerade in eine Zeit, in der Europa auf die Nagelprobe gestellt wird“, betonte Dr. Bartsch. „Corona, Abgrenzungen, die Flüchtlingsbewegung und die Nord-Süd-Bewegung. Eine Zeit, in der Europa sich bewähren muss und auch die Hanse, als größte europäische Bewegung, der Welt ein klares Bekenntnis abgeben muss: Verlässlichkeit und Vertragskonformität. Europa ist ein Garant für Frieden und Freiheit und für Wirtschaftsstärke.“

18.30 Uhr: Stay@home – Live-Kochshow „Sauerländer Menü“ mit den Briloner Köchen Pio und Tommy 6. Juni 11 Uhr: Videobotschaft der amtierenden Briloner Waldfee und ihrer Vorgängerinnen

14 Uhr: Die Kooperation mit dem Europäischen Hansemuseum in Lübeck. Sabrina und Leah von der Jugendorganisation der Hanse nehmen Teilnehmer mit auf einen Ausstellungsbesuch via Instagram ins Europäische Hansemuseum in Lübeck. Über den Instagram-Kanal „youthhansa2020“ können Teilnehmer auf ihrer virtuellen Tour live begleiten und gemeinsam das Hansemuseum entdecken. 7. Juni 18 Uhr: In einer feierlichen Abschlusszeremonie übergibt der Bürgermeister der Hansestadt Brilon, virtuell die Hansefahne an Herrn Balevics, den Leiter der Übergangsverwaltung der lettischen Hansestadt Riga, den Gastgeber der 41. Hansetage 2021.

•Von der Caritas Brilon wurden Bilder der Flaggen aller 16 Hansestädte übergeben. Sie sind in einem Projekt über den ganzen Winter von den Menschen in der Behindertenhilfe gemalt worden.

•Beim Hanse-Run der Sekundarschule sammeln alle Schüler und Eltern Schritte und Radkilometer. Sie werden jeden Tag gezählt und abends addieren die Lehrer, wieviel Kilometer die Familien geschafft haben. Das wird über die Hansetage gesammelt auf der Homepage dargestellt. „Der Hintergrund ist, dass die Hansefamilie in dieser Corornazeit zusammenhält“.

•Videobotschaft „Hanse trotz(t) Corona“ von Direktor Mathias Löb und Kulturdezernentin Barbara Rüsshoff-Parzinger von der LWL-Kulturstiftung und den westfälischen Hansestädten.

•„Die YouthHansa trauert extrem“, bedauerte Ute Hachmann, dass auch die jungen Leute mit der Enttäuschung fertig werden mussten. „Sie sind mit der Hanse groß geworden und haben drei Jahre zielgerichtet auf das Event hingearbeitet. Aber die YouthHansa hört nicht auf und bleibt bestehen.“ Sabrina und Leah entdecken für die virtuellen Hansetage das Europäische Hansemuseum in Lübeck und nehmen über den Instagram-Kanal „youthhansa2020“ alle mit auf ihre Tour.

Neben dem virtuellen Teil werden auch in der Briloner Innenstadt einige interessante Aktionen „live“ stattfinden. (Bericht folgt)

Das Programm befindet sich auf www.hansetagebrilon.de