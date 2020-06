Hansetage Brilon: Das wird doch noch in der Stadt geboten

Die Hansetage in Brilon vom 4. bis 7. Juni finden nicht nur als die „Ersten Virtuellen Hansetage“ auf der Hanse-Homepage, Facebook, Instagram und YouTube statt, sondern Ute Hachmann hat mit ihrem Organisationsteam kurzfristig auch noch vielfältige „Live“-Aktionen im Stadtzentrum realisiert.

Den Anstoß gaben „Ideen und Programme, die wir in der letzten Woche von unterschiedlichen Partnern bekommen und noch eingebaut haben“, stellte Ute Hachmann weitere Highlights vor, die im Stadtzentrum angeboten werden. Natürlich immer unter Berücksichtigung der unter der Corona-Pandemie verhängten Kontaktsperre.

Programme im Überblick

• Drei „Zelte der europäischen Verbindung“ aus bunt gestrickten und gehäkelten Quadraten werden an der Marienschule, Evang. Kirche und dem Krankenhaus aufgebaut. Neben den vom Verein Kunterbunt handgemachten Quadraten wurden aus ganz Europa weitere geschickt, aus denen das dritte Tipi besteht. Ehrenamtlich stellten Ute Hachmann und das Team der Bibliothek sowie der Verein Kunterbunt 60 bunte Hanse-Sitzkissen her, die am Sonntag für 15 € das Stück an Liebhaber verkauft werden und eine schöne Erinnerung an die Hansetage sein werden.

• Beim „Drive-In-Hansetag to go“ (Sonntag 14-17 Uhr ) auf der Busspur vor dem Rathaus gibt es drei Stände:

Hanse-Stand: Verkauf von Hanse-Wundertüten; Heimat-Stand: kostenfreie Abgabe der Heimatliebe; Handgemacht-Stand: Verkauf von „Handgemachtem“ wie den Hanse-Kissen.

Die ersten virtuellen Hansetage Die Webseite lautet www.hansetagebrilon.de Das Programm kann man als PDF-Datei herunterladen. Alle Programmpunkte sind zeitgenau ab der hinterlegten Uhrzeit zu sehen und auf Facebook, Instragram und YouTube virtuell zu verfolgen

• Bei einer Outdoor-Fotoausstellung „Die Hanse – Menschen und Orte“ am Bürgerzentrum Kolpinghaus werden viele Menschen vorgestellt, die aus den europäischen Hansestädten nach Brilon gekommen wären.

• Auf dem neuen Outdoor-Bildschirm am Museum Haus Hövener läuft der „mit viel Herzblut“ vom Social Media-Team vorbereitete Film „Heimat lieben – Europa leben“ mit Filmsequenzen wie dem Besuch der 14 offenen Gärten, den gemalten Länderfahnen Europas der Caritas-Beschäftigten uvm.

Virtuelle Hanse-Reise

Im „Hanse-Run“ über die Homepage dargestellt wird auch eine außergewöhnliche virtuelle Reise. In dieser Woche starten Schüler und Lehrer der Sekundarschule und Ihre Eltern in Brilon auf Fahrrädern und Inlinern und „reisen“ in virtuellen Tagesetappen in die nächsten gastgebenden Hansestädte von 2021 bis 2025.

Von Brilon über Riga (1.347 Kilometer) nach Neuss, Torun, Gdansk bis hin nach Visby und zurück nach Brilon – insgesamt 6.500 Kilometer. Jeden Tag werden alle Schritte, Rad- und Inliner-Kilometer der Teilnehmer von den Lehrern addiert. Man darf gespannt darauf sein, ob sie das angepeilte Pensum schaffen.