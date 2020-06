Ein Zeugnis für Medebach: So bewerten die Bürger ihren Ort

Jetzt haben wir es schwarz auf weiß – die Ergebnisse des großen Heimat-Checks. 15.453 Menschen aus 40 Städten und Gemeinden in Südwestfalen haben über einen Zeitraum von sechs Wochen bei unserer Umfrage mitgemacht und ihren Heimatkommunen ein Zeugnis ausgestellt. Allein in Brilon haben 162 Menschen abgestimmt.

Lebensqualität in der Stadt Medebach

Erstmals liegt damit ein umfangreiches Zahlenwerk vor, das die Lebensqualität in der Stadt Medebach in den Fokus rückt. Die Bürger hatten das Wort – und das Ergebnis hat im Jahr der Kommunalwahl eine große Bedeutung.

In insgesamt 14 Fragen wurden die einzelnen Orte bewertet. Wir haben unter anderem gefragt: Leben Sie gern in Ihrem Ort? Wie steht es um Sauberkeit und Sicherheit? Wie zufrieden sind Sie mit dem Naherholungs- und Einkaufsangebot?

Und der Gewinner im Altkreis Brilon? Die Stadt Medebach. Dieser Eindruck drängt sich jedenfalls auf, wenn man auf die nackten Zahlen des Heimat-Checks blickt. In keiner anderen Stadt leben die Menschen so gerne wie in Medebach. Die Bürger erteilten ihrer Stadt die besten Noten. Wie die Medebacher genau abgestimmt haben und welche Werte die einzelnen Städte im Altkreis Brilon bekommen haben, sehen Sie in unserer interaktiven Grafik.

So hat Medebach abgeschnitten:

Und so hat Medebach im Vergleich mit den anderen Orten im Altkreis und dem HSK insgesamt abgeschlossen

Wenn Sie keine Grafik sehen, klicken Sie hier.

Die Fragen:

Wie beurteilen Sie die Sicherheit in Ihrem Ort?

Wie bewerten Sie den Einsatz von Kommunalpolitikern und Stadtverwaltung für Ihren Ort?

Wie beurteilen Sie die Sauberkeit in Ihrem Ort?

Wie bewerten Sie den Nahverkehr in Ihrem Ort?

An die Autofahrer: Wie ist die Parkplatzsituation in Ihrem Ort?

Wie beurteilen Sie die medizinische Versorgung in Ihrem Ort?

Wie beurteilen Sie die Seniorenfreundlichkeit in Ihrem Ort?

Vergeben Sie eine Schulnote für die Kinderfreundlichkeit in Ihrem Ort.

Vergeben Sie eine Schulnote für die Einkaufsmöglichkeiten in Ihrem Ort.

Wie ist das gastronomische Angebot in Ihrem Ort?

Wie beurteilen Sie das Freizeit- und Naherholungsangebot in Ihrem Ort?

Vergeben Sie eine Schulnote für das Gemeinschaftsgefühl in Ihrem Ort.

Wie gerne leben Sie in Ihrem Ort? Welche Gesamtnote geben Sie ihrem Ort?

Die Ergebnisse des Heimat-Checks werden wir in den kommenden Wochen im Detail vorstellen. Bleiben Sie auf dem Laufenden unter wp.de/heimatcheck-brilon