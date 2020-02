Hier gibt es Tickets

Tickets für die Briloner Kleinkunsttage und viele weitere Veranstaltungen wie die 25. Briloner Jazznacht (17. Oktober 2020; VVK: 17 Euro) sind bei der BWT-Brilon (Derkere Straße 10a, 02961/96990) erhältlich oder auch in der „Schatzkiste“ (Derkere Straße 4). Alternativ auch über die Internetseite ticket-regional.de. Für den Poetry Slam am 19. März kostet der Eintritt im Vorverkauf 7 Euro, an der Abendkasse 9 Euro. Karten für Mandowar am 20. März gibt es im Vorverkauf ab 17 Euro, an der Abendkasse kostet der Eintritt 20 Euro. Weil die Veranstalter mit hoher Nachfrage rechnen, ist eine Abendkasse in Brilon-Wald nicht garantiert.