Hildfeld: Prunksitzung liefert Sketche und eine Fahndung

Hildfeld. Hildfeld lud zur großen Prunksitzung und unterhielt das närrische Publikum mit Tänzen, Sketchen und geheimnisvollen Geschehnissen im Ort.

„Hildfeld ist da, wo Deine Freunde sind“ – mit diesem Lied begann am Samstag die große Prunksitzung der Hildfelder Karnevalisten mit Katja Herrmann als wohl charmantester Sitzungspräsidentin im oberen Sauerland.

Hildfeld lädt zur großen Kappensitzung 1 / 23 Hildfeld lädt zur großen Kappensitzung „Hildfeld ist da, wo Deine Freunde sind“ – mit diesem Lied begann am Samstag die große Prunksitzung der Hildfelder Karnevalisten. Foto: Rita Maurer

800 Jahre Vergangenheit hat Hildfeld bekanntlich in diesem Jahr – und angesichts der engagierten Dorfjugend und den erfahrenen Karnevalisten nicht nur närrisch garantiert eine Menge Zukunft. Die kleinen und großen Funken begeisterten mit ihren abwechslungsreichen Tänzen und Sketchen zu Themen wie Männerschnupfen und Männergebrauchthandel.

Die beiden „Ludgerds“ fahndeten erfolgreich nach so manchem geheimnisvollen Geschehen im Ort und das Männerballett rockte als aparte Flugbegleitung die Halle. Fazit der Prunksitzung: Wenn das ganze Jubiläumsjahr so fantasievoll, gut organisiert und bestens gelaunt wird wie der Karneval in Hildfeld, dann kann garantiert nichts schiefgehen!