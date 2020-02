Hochsauerlandkreis: Tourismuszahlen folgen NRW-Trend nicht

Hochsauerlandkreis. Laut IT NRW gibt es zum zehnten Mal in Folge einen neuen Übernachtungsrekord im Bundesland. Der Erfolg bringt aber auch Schattenseiten mit sich.

Im vergangenen Jahr erzielte das Gastgewerbe in Nordrhein-Westfalen erneut einen neuen Rekord. Das geht aus Zahlen von IT NRW, dem statistischen Landesamt des bevölkerungsreichsten Bundeslandes, hervor. Im Sauerland ist das jedoch anders.

Laut Auswertungen übernachteten rund 24,3 Millionen Gäste insgesamt 53,3 Millionen Mal in den Beherbergungsbetrieben mit mehr als zehn Betten und auf den Campingplätzen in NRW.

Erneut stiegen die NRW-Tourismuszahlen an und erreichten einen neuen Rekordwert. Aber im Sauerland geht der Trend in die andere Richtung Foto: IT NRW

Rekordergebnis für NRW im Jahr 2019

Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen mitteilt, wurde damit das Rekordergebnis aus dem Jahr 2018 nochmals übertroffen: Sowohl die Zahl der Besucher als auch die der Übernachtungen stieg gegenüber 2018 um 2,6 Prozent.

Bei den Gästen aus dem Inland erhöhte sich die Zahl der Ankünfte auf 18,9 Millionen (+2,5 Prozent) und die der Übernachtungen auf 42,0 Millionen (+2,4 Prozent). Auch die Zahl der Gäste aus dem Ausland (5,4 Millionen; +2,7 Prozent) und deren Übernachtungen (11,2 Millionen; +3,4 Prozent) war höher als im Jahr 2018.

Übernachtungen gehen im Sauerland zurück

Doch was auf NRW-Ebene glänzt ist im Sauerland nicht alles Gold. Die Zahl der Gäste hat sich prozentual von 2018 auf 2019 nicht verändert. Die Zahl der Übernachtungen ging jedoch um 0,7 Prozent zurück. Vor allem Gäste aus dem Ausland blieben dem Sauerland im vergangenen Jahr fern. 1.341.935 Besucher hatten sich für eine Übernachtung entschieden. Das sind 2,6 Prozent weniger als noch im Jahr 2018.

Für Hochburgen wie Winterberg bedeutet der Rückgang in Zahlen einen erneuten Einbruch von 375.991 Gästeankünften 2018 auf 374.095 im vergangenen Jahr. Gleichzeitig ging allerdings die Anzahl der Gästeübernachtungen nach oben. 1 193 473 Übernachtungen 2018 signalisierten bereits einen Aufwärtstrend. Dieser konnte im vergangenen Jahr fortgeführt werden auf 1.211.296. Auch die Gäste aus dem Ausland stiegen dort nach einem Rückgang 2018 wieder um 0,8 Prozent an. In Zahlen bedeutet das 511.500 Gäste, die aus dem Ausland kamen und in Winterberg übernachteten.

„Das ist eine sehr positive Entwicklung“, sagt Michael Beckmann, Tourismusdirektor in Winterberg, „Hier sehen wir eine höhere Verweildauer und das wünschen wir uns natürlich. Winterberg ist für einen langfristigen Aufenthalt interessanter.“

Abwärtstrends in Medebach

In Medebach ist die Lage negativer. 218.244 Gästeankünfte waren bereits ein Rückgang von 4 Prozent 2018. Aber 208.928 Besucher im vergangenen Jahr bedeuten nochmals einen Abwärtstrend von 4,3 Prozent.

Bei den Gästen, die über Nacht bleiben, sieht es nicht anders aus. 2018 kam es zu 838.564 Gästeübernachtungen, 2019 sind es noch 801.862. Ein Minus von 4,4 Prozent. Auch hier macht sich das Ausbleiben von Besuchern aus dem Ausland stark bemerkbar. 256.936 waren es noch 2019. Ein Rückgang von 6,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresniveau von 275.549 ausländischen Gästen, die über Nacht blieben.

Brilon mit positiven Aussichten

Brilon hat hingegen eine Kehrtwende vollzogen. Während der Trend im Jahr 2018 noch nach unten zeigte, kam es 2019 zu 46.461 Gästeankünften, ein Plus von 1,3 Prozent. Auch die Gästeübernachtungen sind in dem Rahmen angestiegen. 147.890 im Jahr 2018 stehen 154.896 Übernachtungen im vergangenen Jahr gegenüber.

Auch Besucher aus dem Ausland nehmen Brilon weiterhin als Reiseziel war. Während im Jahr 2018 die Zahl bereits um 7,2 Prozent anstieg, konnte der Wert von 19.863 nochmal um 13 Prozent auf 22.454 verbessert werden.

Schattenseite bei den Betrieben

Eine weitere Schattenseite betrifft die Zahl der Betriebe, die mindestens zehn Betten zur Verfügung haben. Diese nahmen im Hochsauerlandkreis ebenfalls ab. Waren 2018 noch 464 Betriebe vorhanden, so sind es 2019 noch 459 gewesen. Neue Möglichkeiten im Altkreis Brilon eröffneten sich lediglich in Brilon selbst und in Medebach. In Brilon machte jüngst das Hotel „Buiterling“ auf.

„In Züschen haben wir das Clubhotel verloren. Aber Kleinbetriebe schließen eher selten. Das sind Familienbetriebe, Hotels, Ferienwohnungen. Sie machen den Charme in dieser Region aus und bilden das Rückgrat. Da kümmern wir uns drum und die müssen wir weiter pflegen“, sagt Michael Beckmann.

Entwicklung wird kritisch gesehen

Der Deutsche Hotel und Gaststättenverband sieht die negative Entwicklung kritisch. Der Markt habe sich hin zu Hotels mit mehr Zimmern und Betten zulasten von kleineren inhabergeführten Betrieben verschoben, heißt es in einer Pressemitteilung.

Dort beklagt der Verband auch den Arbeits- und Fachkräftemangel sowie steigende Betriebskosten und zunehmende Bürokratie.