Hochsitz in Winterberg zerstört – zweiter Vorfall im HSK

Winterberg. In Winterberg ist ein Hochsitz völlig demoliert worden. Es ist das zweite Mal innerhalb von kurzer zeit, dass Jäger eine solche Tat melden.

Einen zerstörten Hochsitz meldete am Montag ein Jäger in der Polizeiwache Winterberg. Unbekannte Täter hatten die Balken und Bretter aus der Verankerung gerissen und den Hochsitz umgeworfen. Dieser wurde völlig zerstört. Eine genaue Tatzeit ist nicht bekannt. Diese liegt aber in den letzten Wochen. Der Hochsitz befindet sich am Waldrand in der Verlängerung der Straße „Zum Zwistkopf“ zwischen der Schützenhalle und Zwistmühle.

Jagdfeindliche Sprüche

Zwei Hochsitze waren bereist im Juni an der B7 zwischen Antfeld und Altenbüren von unbekannten Tätern beschädigt worden. Der oder die Täter schlugen teilweise Scheiben ein, entwendeten Leiter, Sitzkissen und eine Decke und beschmierten die Stände mit jagdfeindlichen Sprüchen. Der Tatzeitpunkt liegt nach Angaben der Polizei zwischen dem dem 6. und 9. Juni.

Hinweise nimmt die Polizei in Winterberg unter 0 29 81 - 90 200 entgegen.