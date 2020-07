Der Ruf nach Aufhebung der Maskenpflicht wird immer wieder laut. Im HSK gibt es einen Neuerkrankten an Corona.

Corona HSK meldet einen Neuerkrankten in Sachen Corona

Hochsauerlandkreis. Der Hochsauerlandkreis hat am heutigen Dienstag einen Corona-Neuerkrankten vermeldet.

Im Hochsauerlandkreis gibt es mit Stand von Dienstag, 7. Juli, 9 Uhr, einen Neuerkrankten in Sachen Corona. In der Statistik enthalten sind damit nun elf Erkrankte, 599 Genesene und 17 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion.

Stationär wird nur noch eine Person behandelt. Die Zahl aller bestätigten Erkrankten beträgt jetzt 627. Die WTG-Behörde (ehemals Heimaufsicht) hat am Montag, 6. Juli, das verhängte Besuchsverbot und den Aufnahmestopp für das Bernhard-Salzmann-Haus in Meschede aufgehoben.