HSK: Sollten mehr Eltern von Kita-Beiträgen befreit werden?

Hochsauerlandkreis. Die HSK-SPD-Fraktion fordert, dass mehr einkommensschwache Familien von Kita- und OGS-Beiträgen befreit werden sollten. Was der Kreis dazu sagt.

Die SPD im HSK-Kreistag möchte, dass künftig mehr Eltern mit geringem Familieneinkommen im HSK von einer Beitragsbefreiung für Kita- und OGS-Betreuung profitieren. Deshalb hat die Fraktion beantragt, die Beitragsbefreiung für das Existenzminimum zu gewähren und die Bemessungsgrenze auf 24.900 Euro anzuheben. Zurzeit beginnt die Beitragspflicht für Kita-Eltern bei einem Einkommen von rund 17.000 Euro, für Kinder in OGS-Betreuung in einer Förderschule bei 15.000 Euro.

Im Kita-Bereich würden 170 Kinder profitieren

Die Kreisverwaltung hat errechnet, dass bei einer entsprechenden Satzungsänderung ca. 170 Kita-Kinder zusätzlich von der Beitragsbefreiung profitieren würden. Das würde jährlich zu einem Einnahmeausfall von rund 100.000 Euro für den HSK führen. Aus Sicht der Kreisverwaltung ist eine Anhebung des Freibetrages zurzeit allerdings nicht notwendig. In der Begründung dazu heißt es, dass durch die aktuelle Beitragssatzung, die zum 1. August 2019 geändert wurde, „eine ausgewogene Balance zwischen einer Beitragsbefreiung aus sozialen Gründen und einer nach wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit gestaffelten Beitragspflicht erreicht“ werde.

Thema im Kreistag Das Thema Beitragsbefreiung stand ursprünglich im Schulausschuss am Dienstag auf der Tagesordnung. Die Beratung wurde aber in die Kreistagsfraktionen gegeben. Der Kreistag wird sich am 5. Juni mit dem Antrag der SPD-Fraktion beschäftigen.

Wie sieht es im Förderschulbereich aus?

Elternbeiträge für die Offene Ganztagsschule im Primarbereich an den Förderschulen des HSK werden aktuell fällig, wenn das zu berücksichtigende Jahreseinkommen über 15.000 Euro liegt. Eine Erhebung bei den beiden betreffenden HSK-Förderschulen hat ergeben, dass im aktuellen Schuljahr lediglich eine Familie von der jetzt geforderten Beitragsbefreiung profitieren würde. Da die untere Einkommensgrenze von 15.000 Euro inzwischen aber unverändert inzwischen bereits seit neun Jahren gelte, empfiehlt die Kreisverwaltung eine Anhebung auf 17.000 Euro – so wie im Kitabereich. Außerdem wird vorgeschlagen, die Elternbeiträge – wie bei den Kitas - ab dem 1. August 2022 jährlich automatisch entsprechend der Erhöhung der Kita-Kindpauschalen zu erhöhen.

Antrag der SPD-Fraktion im HSK

Die SPD-Fraktion hatte in ihrem Antrag unter anderem auf eine Studie der Ruhr-Uni Bochum aus dem Jahr 2018 in Zusammenarbeit mit der Bertelsmannstiftung verwiesen: „Je geringer das Familieneinkommen ist, desto schwerer wiegt die finanzielle Belastung durch jedes weitere Haushaltsmitglied.“ Die Studie zeige, dass Alleinerziehende und Paare mit Kindern im Durchschnitt finanziell schlechter gestellt seien als Paare ohne Kinder. Die SPD-Fraktion schreibt: Um diese Armutsgefährdung abzumildern sei es zwingend erforderlich, die Elternbeiträge an das sächliche (steuerfreie) Existenzminimum anzupassen.

