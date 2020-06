Hubertus-Schützen Brilon mit Appell und Bitte an die Bürger

Brilon. Die St. Hubertus-Schützenbruderschaft Brilon hätte vom 20. bis 23. Juni Schützenfest gefeiert. Herbert Jätzel wendet sich an die Bürger.

Der Vorsitzende der St. Hubertus-Schützenbruderschaft Brilon, Herbert Jätzel, hat sich anlässlich der coronabedingten Absage des jetzt eigentlich bevorstehenden Schützenfestes in einem Brief an Mitglieder und Bürger gewandt.

Bestellen Sie hier unseren Brilon-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Kein Flintenputzen im gewohnten Umfang

„Das Corona Virus hat uns alle fest im Griff“, so Jätzel: „Wie lange und wie intensiv es uns noch in unserem täglichen Leben einschränken wird, vermag zur Zeit keiner zu sagen. Viele Einschränkungen mussten und müssen wir zurzeit hinnehmen.“

Wie auch die Hansetage nicht ganz ausgefallen seien, sollte auch das Schützenfest nicht ganz ausfallen. „Sicherlich dürfen wir kein Flintenputzen im gewohnten Umfang durchführen, kein Fest aus dem Hissen der Schützenfestfahne machen. Wir dürfen keine Festzüge durchführen und an ein Feiern in unserer geliebten Schützenhalle ist auch nicht zu denken. Es gibt jedoch genügend andere Aktivitäten die unser Schützenfest auszeichnet, die nicht ausfallen müssen“, so der Vorsitzende.

Häuser sollen beflaggt werden

Unter Einhaltung der allgemein bekannten Abstandsregeln werden die Bürger daher gebeten, die Häuser zum Schützenfest zu beflaggen. Am Samstag werden um 14 Uhr wie gewohnt alle Briloner Glocken zum Beginn unseres Schützenfestes läuten.

Unter dem Geläut der Glocken wird der Vorstand mit dem Schützenkönig, dem Jungschützenkönig, den Ehrenvorstandsmitgliedern sowie den Geistlichen beider Konfessionen und dem Bürgermeister unter den Klängen der Hochsauerländer am Ehrenmal einen Kranz niederlegen und den Verstorbenen gedenken. „Bitte bringen Sie auch Ihren lieben Verstorbenen wie jedes Jahr zum Schützenfest einen kleinen Blumenstrauß mit einem blau-weißen Band ans Grab“, bittet Jätzel. Auch der Vorstand werde wie jedes Jahr den verstorbenen Jubelkönigspaaren einen Blumenstrauß bringen. In diesem Jahr sind dies Arnold Brauer und Elisabeth Gruß, die vor 50 Jahren die Briloner Schützen regierten und Gottlieb Henke mit Käthe Henke, die vor 60 Jahren das Briloner Königspaar waren. „Blumen bringen wir auch an die Gräber unserer beiden Ehrenpräsides sowie unserem am 29.2. verstorbenen Hauptmann der Ehrenkompanie, Norbert Föckeler.“

Jätzel rät: „Vielleicht gehen Sie dieses Jahr einmal nicht wie gewohnt zum Antreten oder zum Marktplatz um sich die Parade anzuschauen, sondern machen einen kleinen Spaziergang auf unseren Friedhof. Es fasziniert mich jedes Jahr, wenn ich samstags vor unserem Schützenfest über den Friedhof gehe, wie viele Briloner durch einen kleinen Blumenschmuck die Verbundenheit der Verstorbenen mit unserer Bruderschaft, mit unserem Schützenfest, zeigen.“ Am Schützenfestsonntag wird die heilige Messe um 11 Uhr in der Propsteikirche in der Meinung der Sankt Hubertus Schützenbruderschaft gefeiert.

Gratulation an Jubilare

Jätzel gratuliert allen Jubilaren, allen voran dem 25-jährigen Jubelkönigspaar Andreas Niggemeier und Ute Becker sowie dem 40-jährigen Jubelkönigspaar Reinhard Ester und Petra Croonenbergh. Die Ehrungen würden zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens beim Schützenfest 2021 nachgeholt.

„Lassen Sie uns in den kommenden Tagen ein wenig das Gefühl von Schützenfest erleben. In unserer lebenswerten Heimat kann Brauchtum und Tradition gelebt werden, auch wenn wir auf das Feiern dieses Jahr verzichten müssen“, so der Vorsitzende. Und : „Lassen Sie uns alle durch die Einhaltung der Abstandsregelungen und der derzeitigen Verbote und Gebote dazu beitragen, dass wir nächstes Jahr wieder unser Schützenfest in der gewohnten Form feiern können.“