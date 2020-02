Hubschrauber und fünf Krankenwagen: Sechs Verletzte auf A 44

Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben am Freitagvormittag um 10:24 Uhr. Beteiligt waren drei Pkw auf der A 44 im Bereich Bad Wünnenberg-Haaren.

Stauende nicht rechtzeitig erkannt

Drei Kilometer hinter dem Kreuz Wünnenberg in Fahrtrichtung Kassel musste der 37-jährige Fahrer eines Opel Zafiras aus dem Kreis Aurich auf dem linken Fahrstreifen aufgrund einer Staubildung bremsen.

Die 52-jährige Fahrerin des nachfolgenden 5er BMW aus Unna mit ihrem 53- jährigen Beifahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Hierbei wurden der Opelfahrer sowie die Insassen des auffahrenden Pkw leicht verletzt.

Ebenfalls nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand kam ein mit drei Personen besetzter BMW X3 aus Osnabrück, welcher auf den 5er BMW auffuhr. Hierbei wurden der 75-jährige Fahrer sowie seine 73-jährige Beifahrerin schwer verletzt, eine 37-jährige Mitfahrerin erlitt leichte Verletzungen.

Sachschaden bei rund 80.000 Euro

Während der Rettungsmaßnahmen war die Fahrbahn in Richtung Kassel komplett gesperrt, da neben 5 Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug auch der Rettungshubschrauber Christoph 13 aus Bielefeld zur Unfallstelle gerufen wurde. Alle sechs Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Ab 11:30 Uhr lief der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei.

Es entstand ein Stau von ungefähr sechs Kilometer Länge. Auch auf der A 33 in Richtung Brilon und Marsberg staute sich der Verkehr. Gegen 12:30 Uhr war die Unfallaufnahme beendet und die Fahrbahn wieder komplett befahrbar.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 80.000 Euro. Alle beteiligten Fahrzeuge wurden abgeschleppt.