Brilon. Unter einem Bauplatz in Brilon tat sich beim Baggern ein Loch auf. Was die Archäologen des LWL dort fanden, ist eine kleine Sensation.

In Brilon älteste Bergbaustätte des Mittelalters entdeckt

Jetzt ist es offiziell: Die im Sommer 2017 bei Ausschachtungsarbeiten am Derkerborn in Brilon entdeckte Höhle ist die bisher älteste bekannte Stätte hochmittelalterlichen Bergbaus in Westfalen. Zu Weihnachten hat der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) die Video-Dokumentation des Fundes auf Youtube hochgeladen. Titel: „Einstieg in die Unterwelt“

LWL-Archäologen untersuchten die Höhle am Derkerborn Foto: LWL/Zeiler

Der sechseinhalb Minuten dauernde Film entführt den Zuschauer neun Meter unter die Erdoberfläche und in die Zeit vor der Stadtgründung Brilons. Dort haben im 12. Jahrhundert Menschen Bodenschätze nicht nur wie schon seit Jahrhunderten zuvor oberflächennah geschürft, sondern - und das ist das Besondere - bergmännisch abgebaut. Ritzen und Rillen in den Felswänden verraten den Archäologen, wo Balken zwischen die Felsen geklemmt und Arbeitsbühnen eingefügt wurden, über die sich die Bergleute in die Tiefe voran arbeiteten.

Im Sohlengrund stecken aufgeweichte Reste eines etwa 15 mal 20 Zentimeter starken Stützbalkens. Das Holz, das ergab die sogenannte Radiokarbon-Untersuchung, stammt aus dem 11./12. Jahrhundert - für das Archäologen-Team der Nachweis für den Zeitraum, in dem die Menschen am heutigen Derkerborn auf der Suche nach Bodenschätzen waren.

Bergbau aus dem 11./12. Jahrhundert

In dem Video erklärt Ausgrabungsleiter Dr. Manuel Zeiler von der Außenstelle Olpe der LWL-Archäologie die Bergbautätigkeit jener Zeit, eine Grafik visualisiert das Vorgehen anschaulich. Die an manchen Stellen in der Spalte noch vorhandenen Kratzspuren deuten auf den Einsatz von Querhacken hin, mit denen sich zu jener Zeit ein ordentlicher Vortrieb bewerkstelligen ließ.

Rekonstruktionsversuch des mittelalterlichen Tiefbaus in der Holzer-Höhle am Derkerborn in Brilon Foto: LWL-Archäologie für Westfalen

Zudem, so die Fachleute, muss damals wohl an mehreren Stellen gleichzeitig das Bleierz abgebaut worden sein. Bei der Briloner Hochfläche handelt es sich um ein früheres Korallenriff aus dem Devon. Im Zuge erdgeschichtlicher Verwerfungen entstanden durch Erosion Hohlräume, in die wiederum Lehm und Erze eingespült wurden. Für Dr. Zeiler ist die Höhle am Derkerborn „ein montan-archäologischer Glücksfall“.

Nachdem die Experten des LWL und der Arbeitsgemeinschaft Höhle und Karst Sauerland/Hemer e.V. erste Vermessungen und Sondierungen vorgenommen hatten, lieferte eine 3 D-Laservermessung ein exaktes Abbild des komplexen Hohlraums. Erstmals generierte dabei die Fa. 3 D Solutions aus Siegen nicht nur eine „Punktwolke“, sondern erfasste die Felsen und Konturen auch in Echtfarben. Auch das ist für den Laien verständlich in dem LWL-Video erläutert. Dabei zu sehen ist auch ein massiger Felsblock, der sich irgendwann einmal gelöst hat und auf 4,8 Meter Teufe steckengeblieben ist.

Schacht Ende des 19. Jahrhunderts verschlossen

Der vermessene und erforschte Hohlraum hat ein Volumen von rund 90 Kubikmetern. Er ist rund 20 Meter lang, bis zu 2,5 Meter breit und neun Meter tief. Das, so Dr. Zeiler, dürfte aber nicht die alte Endtiefe gewesen sein. Denn als die Spalte bei den Ausschachtungsarbeiten entdeckt wurde, hatte es in Unkenntnis der Größe des Lochs erste provisorische Verfüllungsversuche gegeben. Jedenfalls, so die Olper Archäologen, bedecke „in moderner Zeit verkippter Schutt“ die Sohle. Dabei soll es sich um rund 30 Kubikmeter Material gehandelt haben.

Altkreis Brilon Geogene Belastung Der Massenkalk der Briloner Hochfläche ist aus Korallenablagerungen im Devon (vor 419 bis 359 Millionen Jahren) entstanden. Erdgeschichtliche Verwerfungen und Ausspülungen führten zur Ablagerung von Erzen und Mineralien. Aus jener Zeit rührt die stellenweise geogene Schwermetallbelastung des Bodens, die 2013 im Bereich Kalvarienberg/Derkerborn aufgefallen war.

Die Fachleute vermuten, dass das Gelände am heutigen Derkerborn gegen Ende des 19. Jahrhunderts letztmals bergbaulich geprüft wurde. Dabei sei wohl der ursprüngliche Zugang zu dem Schacht („Tagesöffnung“), der sich unmittelbar neben dem beim Auskoffern entdeckten Loch befunden hat, mit Felsblöcken verschlossen worden sein.

Stadt nahm Grundstück zurück

Bei der Ausweisung des neuen Baugebietes am Müggenborn und am Derkerborn vor rund 20 Jahren hatte die Stadt wegen der Bodenrisiken rund 200 Probebohrungen vornehmen und mit teils enormem Aufwand einige Hohlräume verfüllen lassen. Die Arbeiten damals seien, so der LWL, ohne archäologische Begleitung vorgenommen worden. Die Fachleute halten es aber für „wahrscheinlich“, dass es am westlichen Rand der Kernstadt ein „ausgedehntes mittelalterliches Bergbauareal“ vorhanden ist.

Unter diesem Bauplatz befindet sich die Höhle. Foto: Thomas Winterberg

Die Stadt versucht, das Grundstück zum Vorzugspreis an einen Bauinteressenten zu veräußern. Falls das nicht klappt, so Beigeordneter Reinhold Huxoll, soll das Gelände zugeschoben und - wie an einer ähnlich problematischen Stelle - als Grünfläche genutzt werden.

Angesichts der großflächigen Verkarstung seien Vorsorgemaßnahmen wie Bodenuntersuchungen ratsam. Huxoll: „Die Architekten und Statiker wissen, was zu tun ist.“

Und was ist aus den Bauplänen der Familie Holzer geworden?

Die Stadt hat das Grundstück zurückgenommen, die Familie hat ein Haus erworben.