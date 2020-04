Brilon: Zug steht in Flammen – Das sagt der Bahnsprecher

In Brilon ist ein Zug in Brand geraten. Der Triebwagen steht in Flammen. Alle Passagiere konnten unverletzt aussteigen, so eine Information der Polizei. Die Feuerwehr ist vor Ort und löscht den Brand.

Ein Hubschrauber ist ebenfalls eingesetzt. Laut Twitteraccount der Polizei ist auch die Bundespolizei im Einsatz. Sie ist für den Bahnverkehr zuständig.

Die Bahn teilt über ihren Twitteraccount mit, dass die Bahnstrecke bis auf Weiteres gesperrt ist. „Verspätungen und Teilausfälle wahrscheinlich. Bitte Reiseverbindung vor Abfahrt des Zuges prüfen“, heißt es von der DB Regio.

Fünf Personen im Zug bei Ausbruch des Feuers

Unklar ist bislang, weshalb der Triebwagen in Brand geraten ist. Aktuell läuft die technische Prüfung, ob der Zug aus eigener Kraft weiterfahren kann oder ob er abgeschleppt werden muss.

Als das Feuer ausbracht, befanden sich fünf Personen in dem Zug: Der Zugführer und vier jugendliche Fahrgäste. Alle konnten den Zug der Linie RE 57 unverletzt verlassen. „Das Feuer ist aus noch ungeklärter Ursache auf freier Strecke zwischen Brilon und Brilon Wald ausgebrochen“, so ein Bahnsprecher gegenüber der Westfalenpost.

Der Triebwagen steht auf Briloner Gebiet etwa 300 Meter unterhalb des des Blindenheims nahe der B 251.

Wir berichten weiter.