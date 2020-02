In diesen Monaten kommen die meisten Touristen ins Sauerland

Ganz Köln macht Urlaub in unserer Region: Naja, das stimmt natürlich nicht. Aber zählt man die Gästeankünfte aus Winterberg, Medebach und Willingen aus dem Jahr 2019 einmal zusammen, dann ergibt das fast die Bevölkerungszahl von Köln. 1,06 Millionen Menschen weist die Statistik als Einwohnerzahl für Köln aus und die drei Urlaubsdestinationen kommen auf 972.000 Gästeankünfte.

Für Winterberg sind das 374.000 Urlauber, für Willingen 389.900 und für Medebach 209.000. Dahinter stecken mehr als 3 Millionen Übernachtungen.

Willingen: Zuwachs im Frühjahr und Sommer

Die Willinger erlebten damit touristisch betrachtet das stärkste Jahr, das sie je gehabt haben. Den größten Zuwachs verbuchten sie im Frühjahr und Sommer. Am Ende der Bilanz steht ein Plus von rund 14.000 Übernachtungen im Vergleich zu 2018. Heißt in absoluten Zahlen: 1,04 Millionen Aber auch Winterberg legte um 17.800 Übernachtungen auf 1,21 Millionen zu. Medebach hatte 36.700 Übernachtungen weniger; die Gesamtzahl von diesmal „nur“ 801.800 ist aber leicht zu erklären ist: In den Center Parcs Hochsauerland wurde für mehr als 30 Millionen Euro investiert; der Park war 2018 und 2019 für mehrere Wochen wegen Renovierungen komplett geschlossen.

In einer Presse-Info der Tourist-Info Willingen werden mehrere Gründe für die gute Tourismusbilanz angeführt. Ein „starkes Frühjahr“ mit erfolgreichen Veranstaltungen wie Spring Festival, Gnadauer Kongress und Willingen Kulinarisch hätten demnach Gäste in die Region gelockt und für einen bemerkenswerten Aufwärtstrend (plus 10,3 Prozent im April und plus 14 Prozent im März) gesorgt. Mit Rekordwerten von jeweils rund 81.000 Übernachtungen im März und im April sei das Frühjahr 2019 das erfolgreichste in der bisherigen statistischen Erfassung gewesen.

Hochsommer eine der touristisch wichtigsten Zeiten

Mit den Sommerferien in NRW, Hessen, Niedersachsen und den Niederlanden, so die Willinger, sei der Hochsommer eine der touristisch wichtigsten Zeiten in Willingen gewesen. Das dürfte auch für andere Regionen des Sauerlandes gelten. Nicht nur das sehr gute Sommerwetter habe dazu beigetragen, das bereits hohe Vorjahresniveau noch einmal zu toppen. Mit regelmäßig um die 100.000 Übernachtungen sei der August der zweitstärkste Monat der Ganzjahresdestination Willingen. Insgesamt weist die Statistik für Juli und August 191.000 Übernachtungen aus, fast 5.500 mehr als im Jahr davor.

Als ein echter Erfolgsfaktor hat sich der Mountainbikesport erwiesen. Das BIKE Festival lockt Jahr für Jahr über 30.000 Gäste nach Willingen. Der MTB ZONE Bikepark Willingen hat unter neuem Betreiber und mit neuen Strecken einen gewaltigen Sprung nach vorn gemacht und seine Besucherzahl mit 21.000 fast verdoppelt. Der Bau weiterer Mountainbikestrecken am Ettelsberg wird zurzeit geprüft.

Große Projekte wie der grenzübergreifend geplante Trailpark nehmen den Metatrend eBike auf und werfen ihre Schatten voraus. „Wir haben in den vergangenen Jahren sehr viel für die Entwicklung des touristischen Segments Mountainbike getan. Mit dem was wir vorhaben, sehe ich noch sehr viel Potenzial“, ist Bürgermeister Thomas Trachte überzeugt.

Gäste bleiben länger in Winterberg

Bei der durchschnittlichen Aufenthaltsdauer der Gäste zieht Willingen übrigens im Vergleich der beiden anderen Urlaubsdestinationen mit 2,7 Tagen den Kürzeren. In Winterberg blieben die Gäste 2019 im Schnitt 3,2 und in Medebach sogar 3,8 Tage. Und natürlich kamen nicht alle Gäste aus Köln. 146.800 aller Winterberg-Urlauber kamen aus dem Ausland und in Medebach waren es rund 57.000. Für Willingen liegt keine Zahl vor.