Schützenverein In Düdinghausen gibt es Bier jetzt auch ohne Bargeld

Düdinghausen. Auf den Festen der Schützen kann ab sofort mit Giro- und Kreditkarte, kontaktlos und auch mobil per Smartphone bezahlt werden.

Beim Einkaufen ist das Bezahlen mit Karte völlig normal. Auf Festen wie dem Schützenfest oder im Karneval ist es dagegen immer noch üblich, dass man Bargeld dabei hat und damit an der Theke oder am Tisch bezahlt.

Dies wird bei Veranstaltungen des Bürgerschützenvereins Düdinghausen auch weiterhin möglich sein, doch zusätzlich bietet der Schützenverein ab sofort auch die Möglichkeit, auf seinen Festen bargeldlos zu bezahlen.

Schützenverein will neuen Service bieten

In Kooperation mit der Sparkasse Hochsauerland kann nicht nur mit den gängigen Kartenformaten wie Girocard oder Kreditkarte bezahlt werden, es wird auch das kontaktlose Bezahlen per Karte oder das mobile Bezahlen per Handy möglich sein, welches sich zunehmender Beliebtheit erfreut.

Der Bürgerschützenverein ist überzeugt, mit diesem Angebot seinen Gästen einen weiteren Service bieten zu können, „so dass diese zum Beispiel von einer unverhofft geselligen Runde mit Freunden und Bekannten nicht zu früh nach Hause gehen müssen“, so der Verein.