In Wiemeringhausen entsteht Wald-Wasser-Wiese-Erlebnispfad

Wiemeringhausen. In Wiemeringhausen ist ein Natur-Erlebnispfad geplant. Die Projekt-Verantwortlichen erzählen, wie die Idylle am Kurpark aussehen soll.

Ein Fußweg schlängelt sich durch das kleine Waldstück zwischen Kirche und Spielplatz entlang der Ruhr. Einheimische und Gäste genießen hier die „Idylle am Fluss“ mitten in Wiemeringhausen. Jetzt soll das „Kurpark“-Gelände durch einen neuen „Wald-Wasser-Wiese-Erlebnispfad“ noch mehr Aufenthaltsqualität und ein naturnahes Freizeiterlebnis bieten. Möglich wird das durch ein LEADER-Projekt.

Oase direkt vor der Haustür

„Das Schöne an unserem Kurpark ist, dass er mitten im Ort ist. Es ist eine Oase direkt vor unserer Haustür“, erklärt Ortsvorsteher Talat Durguter. Angelegt wurde die Parkanlage 1962 ergänzt Peter Seiffertt, der sich gemeinsam mit seinem Amts-Nachfolger nun dafür einsetzt, dass das Gelände umgestaltet wird. Grundstückseigentümerin ist die Stadt Olsberg, Projektträger ist der Dorfgemeinschaftsverein Wiemeringhausen.

Im Rahmen eines Leader-Projektes soll in Wiemeringhausen ein Wald-Wasser-Wiese-Erlebnispfad entstehen. Geplant ist auch ein Waldsofa. Foto: Picasa/Pieper Holz

LEADER-Projekt

Umgesetzt werden sollen Ideen aus der Bürgerschaft, die im Rahmen von LEADER-Workshops gesammelt und entwickelt wurden. Zielgruppe sind die Bürger- und Bürgerinnen des rund 700 Einwohner zählenden Dorfes – vor allem auch die Familien. Anlaufstelle soll der Pfad auch sein für Kindergärten, Schulen und Bildungseinrichtungen und natürlich für Besucher und Touristen, die im Sauerland Erholung suchen. Das Projekt ergänzt, so berichten Talat Durguter und Peter Seiffertt, den Themen-Radweg Wasserkraft, das 2014 im Rahmen der Leader-Förderung realisiert wurde. Er führt mit elf Info-Stationen vom Stauweiher in Niedersfeld über den Stauweiher in Wiemeringhausen, durch Assinghausen bis zum Stausee in Olsberg.

Talat Durguter Wiemeringhausen. Foto: Jutta Klute/WP

„Der neue Wald-Wasser-Wiese-Erlebnispfad stellt das Naturerlebnis in den Mittelpunkt“, macht Ortsvorsteher Talat Durguter deutlich. Dafür sollen insgesamt elf Elemente installiert werden. Peter Seiffertt betont, welchen Stellenwert der Erlebnispfad mit den drei „Ws“ für Wiemeringhausen hat: „Für die Einwohner bedeutet der Erlebnispfad eine Aufwertung der Lebensqualität und eine Abrundung des Lebensstandortes.“

LEADER-Projekt LEADER ist ein Förderprogramm der Europäischen Union zur Förderung der ländlichen Entwicklung. Ziel der Projekte sollte es sein, auf innovativen Wegen die Lebensqualität und insbesondere den sozialen Zusammenhalt zu fördern, um ländliche Regionen zu stärken. Die Gesamtkosten für das Projekt in Wiemeringhausen betragen rund 60.000 Euro. 93 Prozent davon werden gefördert. Die restlichen sieben Prozent sollen in Eigenleistung erbracht werden.

Waldsofa und Zugang zur Ruhr

Folgt man von der Kirche aus dem bestehenden, seit zwei Jahren barrierefreien Weg, soll direkt als Eingangsstation ein Wald-Xylofon installiert werden. „Die Besucher sollen dort mit dem Naturstoff Holz die Möglichkeit erfahren, zu musizieren“, erklärt Peter Seiffertt. Geplant sind außerdem entlang des Weges ein Baumtelefon, ein Balancierwurm und eine Stehwippe. Auch einen Ort zum Ausruhen und Wassererlebnis wird es in diesem Bereich geben: Ein Waldsofa wird zum Relaxen an der Ruhr einladen. Und wer möchte, findet dort auch eine natürliche Kneipp-Tretstelle. „Mit dieser Rasteinheit am Flusslauf soll der Besucher das Fließen der Ruhr in aller Ruhe erleben, hören, ja genießen können“, heißt es in der Projekt-Beschreibung. Nicht weit von dieser Stelle entfernt, sollen ein Entdeckerturm und ein 20 Meter langer Barfußpfad mit verschiedenen Arten von Untergründen entstehen, der eine „wohltuende Massage für erschöpfte Füße bietet“.

Wasserspielplatz

Am Ende des Waldweges liegt ein Spielplatz. Er und die daran angrenzende Weidefläche werden in das Gesamtprojekt miteinbezogen. Auf der Wiese werden neue Spielelemente ergänzt. Geplant sind eine Krokodilschaukel, ein großer Wigwam und ein Wasserspielplatz an der Ruhr. „Hier sollen die Besucher das Wasser spürbar erfahren. Sie sollen es fließen lassen, aber auch stauen und leiten“, so die Vorstellung der Projekt-Organisatoren.

Im Rahmen eines Leader-Projektes soll in Wiemeringhausen ein Wald-Wasser-Wiese-Erlebnispfad entstehen. Foto: Picasa/Pieper Holz

Gepflegt werden soll die Gesamt-Anlage von der Dorfgemeinschaft Wiemeringhausen, die mit der Stadt Olsberg eine entsprechende Vereinbarung geschlossen hat. Außerdem werden die Dorfbewohner rund 300 Stunden Eigenleistung in das Projekt investieren. Trotz einiger Verzögerungen durch die Corona-Krise ist die Fertigstellung möglichst noch bis zum Ende dieses Jahres geplant. Spätestens aber im August 2021 soll das der neue Erlebnispfad komplett fertig sein. Dann wird in Wiemeringhausen nämlich das 700-jährige Jubiläum des Ortes gefeiert.