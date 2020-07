Ein Krankenwagen brachte den Jungen nach dem Sturz in Brilon ins Krankenhaus.

Unglück Junge stützt in Bikepark Brilon und wird schwer verletzt

Brilon. Erneut ein schwerer Unfall in einem Bikepark im HSK: Ein 14 Jahre alter Junge ist in Brilon von einer Rampe gefallen. Er wurde schwer verletzt.

Zur Jakobuslinde in Brilon im dortigen Bikepark ist nach Angaben der Polizei am Montagnachmittag gegen 17.45 Uhr ein 14-Jähriger aus Brilon mit seinem Fahrrad von einer Rampe gestürzt. Hierbei wurde er schwer verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Erst am Sonntag war im Bikepark Winterberg ein Mann schwer verunglückt. Ein Rettungshubschrauber brachte den 26-Jährigen aus Kassel in eine Klinik.