Kälteeinbruch – Wann die Wärme zurück ins Sauerland kommt

Die Natur wartet auf Regen und bekommt ihn nicht. Auch in dieser Woche bleibt es meist trocken, die Sonne setzt sich immer besser gegen einige Wolkenfelder durch und die Temperaturen zeigen erneut deutlich nach oben.

Winterberg und Kahler Asten – Das Wetter auf dem Berg

Zwischen 0,2 und 0,6 Liter Niederschlag hat es in diesem Monat an den Wetterstationen im Stadtgebiet von Winterberg gegeben. Dabei ist der April fast schon zur Hälfte Geschichte und bedenkt man, dass auch die 2. Märzhälfte sehr trocken war, so nimmt die Niederschlagsarmut nach dem nassen Winter bereits wieder bedenkliche Ausmaße an.

In den kommenden Tagen wird sich in diesem Bereich weiterhin wenig tun, denn auch in dieser Woche bestimmen Hochdruckgebiete unser Wetter. Dabei liegen Winterberg und seine Dörfer am Dienstag noch in einer kalten Nordströmung und trotz längeren Sonnenscheins erreichen die Temperaturen kaum mehr als 4 bis 6°C, die kommende Nacht bringt dann erneut leichten Frost. Am Mittwoch dreht die Luftströmung dann wieder auf Süd bis Südost und es erreicht uns spürbar wärmere Luft aus dem östlichen Mittelmeerraum. Damit sind bereits wieder Höchstwerte um 14°C möglich, dazu scheint die Sonne von einem nur mit wenigen Schönwetterwolken geschmückten Himmel. Nach einer wesentlich milderen Nacht zum Donnerstag bringt auch dieser viele Sonnenstunden. Nachmittags dann etwas wolkiger, meist aber trocken.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Sieben Frosttage hat es in diesem April bereits an unserer Wetterstation in Marsberg-Westheim gegeben, im gesamten Wintermonat Februar waren es nur fünf Tage. Auf der anderen Seite hat das Thermometer in der 1. Monatshälfte bereits fünfmal die 20°C-Marke überschritten.

Wir bewegen uns in diesem April also fast täglich zwischen einem Hauch Spätwinter am Morgen und einem frühsommerlichen Gefühl an den Nachmittagen. So wird es auch in den nächsten Tagen wieder sein, nach dem kühlen Ostermontag bildet der Dienstag aber nochmal eine Ausnahme von dieser Regel. Nach einem Start in den Tag mit Temperaturen um den Gefrierpunkt wird auch am Nachmittag nur mit Mühe die 10°C-Marke erreicht. In den etwas höher gelegenen Orten in der Medebacher Bucht bleiben wir knapp unter diesem nicht allzu frühlingshaften Wert. In der Nacht lösen sich die Quellwolken weitgehend auf und die Temperaturen sinken überall in den Frostbereich ab, teilweise kann es sogar nochmals bis auf -5°C in den Keller gehen. Bitte empfindliche Blumen schützen!

Mittwoch und Donnerstag bringen dann mit rund 20°C am Nachmittag den Frühling zurück.

Brilon und Olsberg – Das Wetter für den Nordkreis

Neben den großen Temperaturschwankungen zwischen Nacht und Tag fällt in diesem April bisher vor allem die insgesamt sehr trockene Luft auf. An neun der 13 Apriltage lag die Luftfeuchtigkeit an den Nachmittagen bei 30 % oder sogar weniger. Ein Bereich, welcher in dem eher wechselhaften Klima des Sauerlandes doch recht selten ist. Zusammen mit der Niederschlagsarmut und dem teilweise böigen Wind hat diese trockene Luft auch wieder für eine Austrocknung der Böden gesorgt. Die Waldbrandsituation ist wie bereits in den vergangenen Jahren angespannt. Linderung wird es bei trockenem Wetter mit vielen Sonnenstunden auch in den kommenden Tagen nicht geben. Dienstag ziehen dabei noch einige Wolkenfelder durch, schon der Mittwoch verläuft aber erneut nahezu wolkenfrei.

Für den Donnerstag sieht es wenig anders aus, vielleicht werden die Quellwolken am Nachmittag etwas zahlreicher. Für einen Regenschauer oder ein Gewitter, geschweige denn für den benötigten Landregen werden diese aber nicht gut sein. Die Temperaturen zeigen einen Aufwärtstrend und erreichen am Mittwoch wieder die 20°C-Marke. Donnerstag wird dieser Wert sogar überschritten, nachts allerdings weiter frisch.

Der Trend: Das trockene Hochdruckwetter hält an. Die Sonne scheint auch rund um das Wochenende für viele Stunden und Niederschläge sind Mangelware. Anfangs ist es dazu warm, später erreicht uns aus Osten kühlere Luft.