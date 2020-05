Kaltfront überquert Sauerland – Temperatursturz um 10 Grad

Hochsauerlandkreis. Selbst auf den höchsten Bergen des Sauerlandes wird die Temperaturen am Feiertag an der 20°C-Marke kratzen. Doch eine Kaltfront ist im Anmarsch.

Frühsommerliche Luft weht vor allem am Himmelfahrtstag und am Brückentag durch das Sauerland. Zum Samstag überquert eine Kaltfront die Region. Die Temperaturen gehen je nach Höhenlage auf bis zu 12 Grad Celsius zurück. Schon am Sonntag kommt aber die Sonne zurück.

Bestellen Sie hier unseren Brilon-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Winterberg und Kahler Asten – Das Wetter auf dem Berg

Selbst auf den höchsten Bergen des Sauerlandes wird die Temperaturen am Feiertag an der 20°C-Marke kratzen. Übrigens erstmals in diesem Jahr. Trotz der vielen Hochdruckgebiete und Sonnentage hatten wir die Kombination aus Sonnenschein und Südwinden in diesem Frühjahr noch gar nicht. So erreicht das Stadtzentrum von Winterberg bereits heute 21, am Brückentag sogar warme 22°C. Dazu scheint die Sonne heute bei nur wenigen Quellwolken nahezu ungestört, auch der Freitag beginnt mit viel Sonnenschein. Zum Nachmittag wird die Luft dann aber schwüler und es können sich erste Schauer oder auch mal ein Gewitter bilden.

Am Abend und in der Nacht zum Samstag kann es dann auch mal für etwas längere Zeit nass werden und auch das Wochenende startet eher mit einem trüben Himmel und noch einigen Regenschauern. In deutlich kühlerer Luft lockern die Wolken aber bereits zum Nachmittag wieder mehr und mehr auf und die Sonne zeigt sich. Der Sonntag wird dann ein freundlicher Tag mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Am Morgen ist es frisch, nachmittags dann angenehm.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Noch mit sehr kühlen Frühtemperaturen hat diese Woche im Raum Marsberg und in der Medebacher Bucht begonnen. Teils gab es noch leichten Bodenfrost. Zuletzt starteten wir aber meist mit 5°C oder mehr in den Tag, am Mittwochmorgen schwankten die Werte sogar um die 10°C-Marke. Das sind Temperaturen, die nun doch deutlich mehr in den Frühsommer passen und es nun auch möglich machen etwas empfindlichere Pflanzen nach draußen zu stellen.

Die kommenden Nächte sind zwar gerade an den Flussläufen noch recht frisch, mit Bodenfrost oder sogar Luftfrost muss man aber nicht mehr rechnen. Tagsüber erreichen wir zunehmend sommerliche Spitzenwerte von 25°C und mehr. Mit der kräftigen Einstrahlung um diese Jahreszeit wachsen dann aber vor allem am Freitagnachmittag größere Quellwolken in den Himmel und diese bringen die ersten Schauer und Gewitter. In der Nacht zu Samstag besteht die Chance, dass es auch mal etwas kräftiger regnet und die Natur so mal wieder etwas Wassernachschub bekommt. Am Samstag selbst bessert sich unser Wetter dann aber schnell wieder und der Sonntag verläuft bereits wieder durchweg freundlich.

Brilon und Olsberg – Das Wetter für den Nordkreis

Gewitter hat es in diesem Frühling bisher nur ein einziges Mal gegeben. Am Nachmittag des 18. April bildeten sich auch über der Briloner Hochfläche und dem Ruhrtal neben kräftigen Schauern auch Blitz und Donner und es kamen in wenigen Stunden bis zu 30 Liter Regen pro Quadratmeter zusammen.

Danach dominierte aber meist trockene Luft und so konnten sich die typischen sommerlichen Gewitterwolken kaum ausbilden. Dies wird sich aber in der Mittelmeerluft, die unser Wetter bis zum Freitagabend bestimmt, ändern. Bereits am Donnerstag wachsen einige Quellwolken in den Himmel, sie bleiben aber noch harmlos und es ist somit durchweg trocken. Am Freitag ziehen dann zum Nachmittag und am frühen Abend die ersten kräftigen Schauer und Gewitter des Monats über unsere Region hinweg und in der Nacht zu Samstag wachsen diese zu einem richtigen Niederschlagsgebiet zusammen. Reste davon liegen am Samstagvormittag noch über dem Ruhrtal, verschwinden im Laufe des Tages aber wieder nach Hessen und so startet neuerdings eine Hochdruckwetterlage mit viel Sonnenschein, trockener Luft und steigenden Temperaturen.

Der Trend: Bis mindestens zur Mitte der kommenden Woche bleibt es im Sauerland trocken und meist freundlich. Die Temperaturen klettern auf 18 bis 25°C in die Höhe. Zum Monatsende wird es dann etwas unbeständiger.