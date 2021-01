Ansturm auf die Wintersportregion Winterberg bleibt aus

Am Morgen ist die Polizei für das Schlimmste gewappnet. Doch der befürchtete Ansturm von Tagestouristen scheint am Samstag auszubleiben.

Winterberg Erleichterung im Sauerland: Es gab am Samstag keine neue Invasion von Tagestouristen rund um Winterberg. Es war sogar sehr ruhig.

Von Thomas Winterberg

Winterberg/Willingen. Die Ordnungsverfügungen, die Absperrungen und die starke Präsenz der Ordnungskräfte haben Wirkung gezeigt. Das Hochsauerland rund um Winterberg ist an diesem Samstag nicht von Tagestouristen überrannt worden. Polizeisprecher Sebastian Held: "Es war sogar sehr ruhig." Trotzdem werden die Ordnungshüter auch am Sonntag mit der gleichen Stärke vor Ort sein.

Schon am Mittag Entwarnung

Mit bangem Blick hatten die Verantwortlichen in den letzten Tagen auf diesen Samstag geschaut. Am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr gaben Polizei und Ordnungsamt Entwarnung: Zwar gab es insgesamt 28 Verstöße gegen die Corona-Auflagen: 28 in Winterberg (24 gegen das

geltende Betretungsverbot und 4 gegen die Maskenpflicht) sowie acht im Raum Sundern. Aber das war nichts im Vergleich zur vergangenen Woche. In Olsberg gab es zudem noch sieben Verkehrsverstöße.

Gute Präventionsarbeit

Polizeisprecher Sebastian Held klingt daher auch erleichtert: „Entweder hat unsere gute und aufwändige Präventionsarbeit gewirkt und die Leute haben wirklich verstanden, dass hier oben momentan kein Tagestourismus möglich ist. Oder aber: Der Schnee ist auch in den Niederungen gefallen, so dass die Leute bislang zu Hause geblieben sind.“ Diese Theorie unterstreicht auch die Sprecherin der Stadt Winterberg, Rabea Kappen. Die Stadt hatte allein um die 50 Ordnungskräfte abgestellt; die sollen auch am Sonntag ihren Dienst aufnehmen. Für den Fall der Fälle.

Keine erneute Invasion

Nach seiner ersten Einschätzung sieht es aber so aus, als wenn das Sauerland über das gesamte Wochenende keine neue Touristen-Invasion erleben würde. „Letzte Woche sah das um diese Zeit schon ganz anders aus. Wir haben aber auch wirklich auf allen Kanälen getrommelt und erstmals auch landesweit unserer Warnungen über alle Polizei-Kanäle verteilt. Das scheint Wirkung gezeigt zu haben.“ Dennoch war es am Morgen ein imposantes Bild, als die Bereitschaftswagen am Oversum in Winterberg starteten und sich auf den Straßen der Stadt verteilten.



Nachdem Winterberg vergangene Woche „dicht“ gemacht hatte, waren die Tagestouristen-Ströme nach Willingen ausgewichen. Auch dort hat man reagiert und über das Wochenende Pisten und Parkplätze gesperrt. Ebenfalls mit Erfolg. „Es ist mit vergangener Woche nicht zu vergleichen. Es ist sehr ruhig. Wir haben den einen oder anderen, der von den Sperrungen nichts mitbekommen hatte, freundlich auf die Regelung hingewiesen. Es gibt momentan aber alles in allem sehr wenig Zulauf“, so der Korbacher Polizeisprecher Jörg Dämmer über die Lage im Raum Willingen.

Auf Situation reagiert

Seit dem 27. Dezember erlebten bundesweit Schneegebiete einen noch nie dagewesenen Besucher-Ansturm. Bis zu 45 Kilometer Rückstau auf den Straßen Richtung Winterberg am 27. Dezember belegen diese Ausnahme-Situation. Im Vergleich dazu gibt es an guten Wintersport-Wochenenden bis zu 15 Kilometer Rückstau. Die derzeit aufgrund des Lockdowns geschlossene touristische Infrastruktur macht eine Bewältigung der Besucher-Massen unmöglich. Die Stadt Winterberg hat reagiert und unter anderem das Personal im Bereich des Ordnungsamtes um das Dreifache erhöht. Zudem wurden die Schneegebiete im Stadtgebiet gesperrt.

Die Polizei unterstützt die Stadt Winterberg durch erhöhte Einsatzkräfte und mit Straßensperrungen. Unterstützt wird die Stadt Winterberg auch unter anderem von der Freiwilligen Feuerwehr, privaten Sicherheitsdiensten und freiwilligen Helferinnen und Helfern.

Appell: Bleiben Sie zu Hause!

Es gilt weiterhin der Appell von Stadt und Touristik an mögliche Gäste, sich verantwortungsvoll zu verhalten und während des Lockdowns Zuhause zu bleiben.