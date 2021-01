Kind in Winterberg sexuell missbraucht - Prozess beginnt

Winterberg/Aachen/Münster Ein Junge wird in einer Ferienwohnung in Winterberg sexuell missbraucht. Der mutmaßliche Täter steht jetzt vor Gericht. Der Fall:

Mit einem 27-jährigen Mann aus Aachen steht seit diesem Dienstag ein weiterer mutmaßlicher Täter im Missbrauchsfall Münster vor dem Landgericht. zu haben.

+++ Sie wollen wissen, was in Brilon, Olsberg, Marsberg, Winterberg und Hallenberg passiert? Melden Sie sich hier zum kostenlosen Newsletter an +++

Es handelt sich um den Ziehsohn eines IT-Technikers aus Münster, der in dem Missbrauchskomplex Opfer verschiedener Männer geworden sein soll. Der in einem weiteren Prozess hauptangeklagte Computerfachmann soll den Sohn seiner Lebensgefährtin dabei immer wieder selbst vergewaltigt und auch anderen Männern für schwere sexualisierte Gewalttaten überlassen haben.

Öffentlichkeit aus Opferschutzgründen ausgeschlossen

Wie ein Gerichtssprecher am Dienstag sagte, wurde die Öffentlichkeit für die Verlesung der Anklage aus Opferschutzgründen ausgeschlossen. Aus früheren Angaben der Staatsanwaltschaft geht hervor, dass der angeklagte Mann aus Aachen den gleichaltrigen IT-Techniker über einen Messengerdienst kennen gelernt haben soll. Bei Treffen in Ferienwohnungen in Winterberg im Sauerland und im sächsischen Pirna sowie in der Wohnung des Münsteraners soll er den Ziehsohn schwer missbraucht haben.

Zudem fanden die Ermittler bei ihm Handyfotos mit unbekleideten Jungen aus seinem verwandtschaftlichen Umfeld. Es soll dabei auch zu sexuellen Übergriffen gekommen sein, die die Staatsanwaltschaft allerdings nicht als schweren Missbrauch einstuft.

Ermittler des Polizei-Einsatzkommandos „Rose“ in Münster waren dem jetzt angeklagten Mann im Sommer 2020 auf die Spur gekommen.

Die Hintergründe

Die ausufernde Dimension des Missbrauchsfalls war im Juni 2020 nach Ermittlungen in einer Gartenlaube ans Licht gekommen. In mehreren laufenden Verfahren stehen aktuell insgesamt sieben Männer und eine Frau wegen der Taten vor dem Landgericht. Ein Mann aus Schleswig-Holstein wurde bereits zu einer Haftstrafe von drei Jahren und drei Monaten verurteilt. Bundesweit führen die Behörden aber weitere Ermittlungsverfahren gegen mindestens 20 Beschuldigte.