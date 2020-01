Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Klare Öffnungszeiten und Aktionen fürs Dorf

Casparis haben sich über die Jahre auch dafür entschieden, was sie nicht mehr machen: Samstags die Brötchen rumbringen zum Beispiel (das wurde der Oma zu viel) und auch der Sonntag ist ihnen heilig, da wird nicht geöffnet, ebenso wie etwa an Weihnachten. „Die meisten Kunden verstehen das“, betonen sie.

Dies gibt auch ein bisschen Zeit für anderes Engagement, im Dorf beteiligen sie sich zum Beispiel auch nach einem langen Samstag noch gern an ehrenamtlichen Back-Aktionen mit dem alten Steinofen des ehemaligen Bäckers Metten. „Das ist haben wir mit anderen gelernten Bäckern aus dem Dorf zweimal gemacht und es kam super an. Im ersten Jahr mussten wir noch den Ofen kennen lernen, das erste Brot war komplett schwarz. Aber dann haben wir Pizza für alle gemacht, lecker!“, so die Geschwister Ute und Rüdiger, die beide Bäcker/in gelernt haben.

Die Bäckerei mit Ladenlokal passiert jeder Tourist, der vom Ruhrgebiet in Richtung Winterberg unterwegs ist, automatisch, denn sie liegt direkt links am Ortseingang von Wiemeringhausen an der viel befahrenen B 480.

Öffnungszeiten der Bäckerei Caspari: Montag bis Freitag 5.30 bis 12.30 Uhr, 14.30 bis 18 Uhr, Samstag 5.30 bis 13 Uhr, Sonntag geschlossen