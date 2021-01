Kokain: Handyauswertung überführt Mann aus Winterberg

Um Kokain ging es in einer Verhandlung vor dem Schöffengericht Brilon.

Brilon/Winterberg Wegen Handelns mit Kokain steht ein Mann aus Winterberg (23) in Brilon vor Gericht. Verwunderung löst im Verfahren ein Zeuge aus.

Um seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen, hatte der Winterberger in seinem eigenen Drogen-Verfahren vor dem Schöffengericht Brilon im Spätherbst noch Ross und Reiter offenbart und die Ermittlungsbehörden auf die Spur eines dahin unbekannten Kokain-Dealers geführt. . Als Zeuge wollte er sich nun, nur ein paar Wochen später und nur zwei, drei Schritte von dem Dealer entfernt, indes partout an nichts mehr so genau erinnern können.

Für sich selbst höhere Strafe in Kauf genommen

Vier Mal soll ihm der 23-jährige Angeklagte, ein Arbeitskollege und Bekannter, im Jahr 2019 je zehn Gramm „Schnee“ für jeweils 700 Euro verkauft haben. Deshalb saß der 23-Jährige nun selbst vor dem Schöffengericht Brilon auf der Anklagebank. Und verhielt sich dort exakt so, wie im Spätherbst der Zeuge auf demselben Platz: Er schwieg und überließ das Reden seinem Anwalt.

"Schlechtes Zeug"

Dem Zeugen allerdings mussten Staatsanwältin Westermeyer und Vorsitzender Richter Neumann jedes Wort aus der Nase ziehen. Dass er damals, nachdem ihn die Kripo frühmorgens aus dem Bett geholt habe, den 23-Jährigen als seine Quelle für Koks angegeben habe, sei auf Druck des Kripo-Beamten geschehen: „Der hat darauf bestanden, dass ich Namen nenne. Der hat mich in die Mangel genommen.“ Außerdem sei er damals wegen den Spätfolgen einer abendlichen Feier „nicht ganz fit“ gewesen. Ob er von dem Angeklagten tatsächlich viermal Kokain gekauft habe oder ob der bei den Geschäften mit einem anderen Dealer nur dabeigestanden habe, könne er nicht mehr sagen. Nachdem Staatsanwältin und Richter dem Zeugen klargemacht hatten, was für ihn bei einer falschen uneidlichen Aussage auf dem Spiel stehe, räumte er ein, einmal bei dem 23-Jährigen für 700 Gramm zehn Gramm Kokain – allerdings „schlechtes Zeug“ - gekauft zu haben.

Schwierige Beweisführung

Erschwert wurde die Beweisführung dadurch, dass die Kripo bei dem Angeklagten selbst weder illegale Substanzen noch die zum Handeln mit Drogen üblichen Utensilien wie etwa eine Feinwaage, Zutaten oder Verpackungsmaterial gefunden hatte. Was ein Kripo-Beamter damit erklärte, dass Dealer inzwischen den Stoff nicht mehr selbst aufbewahren, sondern sich dafür „Bunker“ suchen und für den Transport „Läufer“ einsetzen. Zum Lohn für diese Dienste fällt dann in der Regel ein bisschen Stoff ab.

Szenetypischer Chat-Verlauf

Die Auswertung eines Handys hatte immerhin szenetypische Hinweise auf Drogengeschäfte zwischen dem Angeklagten und dem Zeugen ans Tageslicht gebracht: Da war von „Para“, die Rede, einer türkischen Bezeichnung für Geld, und für eine Bestellung „auf Kombi“, was soviel bedeutet, dass der Stoff erst später bezahlt werden braucht.

Fast 6500 Euro Geldstrafe gefordert

Staatsanwältin Westermeyer sah letztlich nur das eine von dem Zeugen genannte Drogengeschäft als erwiesen an. Weil es sich dabei um Kokain von minderer Qualität gehandelt haben soll, sagte sie, das als noch strafrechtlich als geringe Menge durchgehen lassen zu können. Und da der Angeklagte bisher noch nicht einschlägig in Erscheinung getreten sei, könne man es bei einer Geldstrafe in Höhe von 185 Tagessätzen zu je 35 Euro - das sind 6475 Euro - belassen.

Verteidiger Blumenstein zog die Glaubwürdigkeit des Zeugen in Frage und plädierte dagegen auf Freispruch. Schließlich habe man bei seinem Mandanten „nichts gefunden, was diese Aussagen bestätigt“.

Noch eine "geringe Menge"

Das Gericht sah allerdings den Tatbestand des verbotenen Handelns und Besitzes jener zehn Gramm Kokain bestätigt und verurteilte den 23-Jährigen zu der von der Staatsanwältin geforderten Geldstrafe. Dem Zeugen sei die Aussage offensichtlich schwer gefallen, meinte Richter Neumann. Offen sei, ob dies aus Angst vor Repressalien erfolgte oder ob er seinem Bekannten auf der Anklagebank einen Gefallen habe tuen wollen. Verwundert sei er jedoch, dass der Zeuge vor wenigen Wochen noch in seinem eigenen Verfahren alle vier hier angeklagten Fälle eingeräumt hat.

Urteil noch nicht rechtskräftig

Damit hatte er – im Gegensatz zu seinen jetzigen Angaben – die Grenze der „nicht geringen Menge“ überschritten. Neumann, der den Prozess damals selbst geführt hatte: „Ich weiß nicht, was Sie sich davon versprochen haben.“ Das Gericht hatte – trotz Kronzeugen-Rabatt – eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten mit drei Jahren Bewährung sowie eine Geldzahlung von 3000 Euro verhängt. Dieses Urteil ist längst rechtskräftig, das gegen den 23-Jährigen noch nicht.

