WP-Aktion Schützenhilfe Kreisschützenbund Brilon: Wer wirft Hut noch in den Ring?

Altkreis. Heute startet das Voting zur WP-Aktion Schützenhilfe. Es warten tolle Preise. Bewerbungen aus dem KSB Brilon sind noch möglich.

Es geht los: Heute startet das Publikums-Voting der Aktion „WP-Schützenhilfe“. Um 10 Uhr werden die Leitungen freigeschaltet. Die Abstimmung endet am Montag, 31. August, ebenfalls um 10 Uhr.

Und bis dahin sind jederzeit weitere Bewerbungen möglich. Also: Wer sich die Chance auf einen der attraktiven Preise nicht entgehen lassen will, der kann noch einsteigen und Vereinsmitglieder, Fans und Freunde kreativ zur Stimmabgabe mobilisieren. Sie können das, das haben Sie in den vergangenen Jahren immer wieder bei der Wahl zur „WP-Schützenkönigin des Jahres“ unter Beweis gestellt.

Sieger wird am 5. September bekannt gegeben

Im Anschluss an die Publikumsabstimmung tagt am 1. September eine Jury aus Mitgliedern der WP, der Brauerei Veltins und des Sauerländer Schützenbundes. Das Gesamtergebnis für die „WP-Schützenhilfe“ setzt sich aus 70 Prozent Online-Voting und 30 Prozent Jury zusammen. Am 5. September werden die Gewinner bekanntgegeben.

Die Aktion ersetzt die in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie ausgefallenen Schützenfest-Saison leider nicht mögliche Wahl zur „WP-Schützenkönigin des Jahres“.

Aus dem Altkreis Brilon haben sich die St.-Peter-und-Paul-Schützenbruderschaft Obermarsberg 1448 und die St.-Johannes-Schützenbruderschaft 1876 Siedlinghausen angemeldet.

Preisgeld insgesamt 10.000 Euro

Es gibt insgesamt 10.000 Euro für die Vereine zu gewinnen. Je Kategorie werden die ersten drei Plätze mit jeweils insgesamt 5000 Euro gefördert.

Der 1. Platz erhält 2500 Euro, der 2. Platz 1500 Euro und der 3. Platz eine Förderung von 1000 Euro.

Zusätzlich erhalten die insgesamt sechs Gewinner jeweils 50 Liter Veltins.

Und: Veltins stellt für die Voting-Teilnehmer 55 Leserpreise zur Verfügung. Diese Gewinner erhalten jeweils einen Veltins-Geschenkkarton.