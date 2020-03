Kreuzzimmer im Bigger Kirchturm wird immer voller

Große und kleine Kreuze und sogar ein Marienbild schmücken inzwischen die Steinwände des Turms. Und das war ja genau auch die Idee des Ganzen. Jeder, der ein Kreuz wegen Wohnungsauflösung oder aus anderen Grünen abzugeben hat, kann dies in der Bigger Kirche tun. Hausmeister Gerd Götte und Küster Gerhard Kieseheuer sind im Gespräch mit der Westfalenpost überwältigt vom Anklang, den das Angebot gefunden hat.

Herr Götte, warum schon jetzt dieses Resümee?

Gerhard Götte: Einmal, weil sich da so viel getan hat und weil ich so begeistert bin, dass ich so tolle Bilder zeigen kann. Weit über 300 Kreuze haben wir inzwischen im Zimmer hängen. Zehn Kreuze waren es am Anfang. Vor allem auch wegen des ersten Berichtes im Mai 2019 in der Westfalenpost, aber auch, weil es sich rumspricht, bekommen wir immer wieder Anrufe: ,Wir haben noch Kreuze von der Oma, könnt ihr die aufhängen?’ Und das machen wir immer gerne! Zweimal die Woche schaue ich in der Kirche nach und es liegen jede Woche ein bis zwei Kreuze beim Schriftenstand, manchmal auch eine ganze Kiste. Wir legen Kreuze erst hinter die Turmtür und wenn wir hoch gehen, hängen wir sie auf.

Herr Kieseheuer, wie wurden die Kreuze gebracht?

Gerhard Kieseheuer: Die meisten sind unten am Schriftenstand abgelegt worden. Manche werden einem nach Hause gebracht. Oder Bekannte bringen sie mit. Man wird ganz oft drauf angesprochen und natürlich darf jeder sein altes Kreuz zu uns bringen. Das allerwertvollste Kreuz, das große im Raum, ist ein Kunstwerk von Suberg, das hing in der Kapelle im Josefskrankenhaus. Darunter habe ich vor 49 Jahren geheiratet.

Altkreis Brilon Geben und nehmen Wer ein Kreuz abgeben möchte, einfach in die Kirche bei den Schriftenstand legen oder bei Gerhard Kieseheuer melden: 02962 2672. Ebenfalls können Kreuze bei Bedarf ausgesucht und abgeholt werden.

Wer kommt und fragt nach?

Kieseheuer: Zum Beispiel eine Pflegerin im Erikaneum, wo ich die Wortgottesfeier ausrichte. Sie hat mir Kreuze von der Oma mitgebracht. Die Menschen bekommen sie als Erbstücke, legen sie zu Hause hin und haben ein schlechtes Gewissen, wollen sie nicht einfach entsorgen. Wer die Kreuze abgibt, ist nicht unbedingt gläubig oder Kirchgänger. Aber dennoch: ein Kreuz wegzuwerfen, das bringt anscheinend niemand übers Herz. Die Menschen sind froh und dankbar, dass sie nun eine Möglichkeit haben die Kreuze gut abzugeben. Und das bezieht sich nicht nur auf Bigge, sondern auf den weiten Umkreis. Wir können andere Kirchengemeinden nur motivieren, auch ein Kreuzzimmer einzurichten. Man gibt uns sogar auch Statuen. Wir haben zum Beispiel schon eine Jesus- und eine Maria-Figur.

Im Kreuzzimmer im Turm der Pfarrkirche St. Martin Bigge: (von links) Hausmeister Gerhard Götte, Dechant Richard Steilmann und Küster Gerhard Kieseheuer. Foto: Sonja Funke / Westfalenpost

Herr Götte, wie viele Kreuze wurden bereits abgeholt?

Götte: Einmal war zum Beispiel ein Wegekreuz in Hildfeld zerstört worden. Da ist Ehepaar zu uns gekommen und hat sich eins ausgesucht. Und wir hatten schon mal mehrere Priestern nach einer Sitzung oben im Turm, sie fanden die Sterbekreuze so schön und haben sich einige mitgenommen. Von den Sterbekreuzen haben wir eine ganze Menge. Und es gibt Geschichten dazu. Es scheint unterschiedlich gewesen zu sein, ob sie den Verstorbenen nach deren Tod abgenommen wurden oder ob sie mit ins Grab gegeben wurden. Insgesamt hat man Kreuze von Verstorbenen gar nicht so selten mit ins Grab gelegt.

Woher kommt das Marienbild?

Götte: Auch die Ikone wurde beim Schriftenstand abgelegt. Kürzlich lag dort ein handgeschnitztes Jesusbild, aus einem Holzstamm geschnitzt mit einer ganz dicken Dornenkrone. Auch riesengroße Rosenkränze aus Holz sind uns schon angeboten worden, auch sie legen wir oben in den Turm. Wir haben reichlich Platz.

Wie viel Platz ist denn insgesamt noch?

Götte: Noch ist Platz an den Wänden im Kreuzzimmer . Aber wenn das nächste Jahr genau so erfolgreich wird, dann dürfte es schon ein wenig eng werden. Wenn wir aber im Kreuzzimmer keinen mehr haben sollten, schaffen wir wieder Platz. Wir können noch auf den Flur gehen oder nach oben. Irgendwo schaffen wir das.