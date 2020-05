Mobilität Land bewilligt 126.400 Euro für Radwege-Ausbau in Marsberg

Marsberg/Düsseldorf. Der Schnippelweg in Obermarsberg und der Diemelradweg bei Padberg kommen in den Genuss von Landes-Fördermitteln. Es gibt Geld für den Ausbau.

Das Ministerium für Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen hat den ersten Teil des „Förderprogramms Nahmobilität 2020“ veröffentlicht. Daraus wird deutlich: Es profitiert auch der Raum Marsberg – sogar mit zwei Projekten. Mit den Fördermaßnahmen des Programms der Landesregierung werden Kreise, Städte und Gemeinden unterstützt, die beispielsweise in Rad- und Gehwege oder Fahrradabstellanlagen, Ladestationen für Pedelecs, Wegweisungssysteme oder in ihre Öffentlichkeitsarbeit investieren.

Förderung von 139 Projekten

Hinzu kommt, dass jetzt auch Radvorrangrouten stärker gefördert werden. Kurz: Die Mittel stehen für den Ausbau und die Information über das Nahmobilitätsangebot zur Verfügung.

Dazu erklärt der CDU-Landtagsabgeordnete Matthias Kerkhoff: „Bewegung an der frischen Luft tut gut. Das ist nicht nur eine Erkenntnis aus der Corona-Krise. Gesundheit und Klimaschutz werden durch die Fortbewegung mit dem Fahrrad, Pedelec oder zu Fuß unterstützt und wir arbeiten daran, den Menschen ein attraktives Verkehrswegenetz anzubieten. Mit diesem Teil des Programms werden insgesamt 139 neue Projekte mit 20,9 Millionen Euro gefördert. Mit den Mitteln, die von den Kommunen kommen, fließen in diesem Jahr 36,3 Millionen Euro in die Verbesserung der Nahmobilität.“

Vorrangrouten

Besonders hervorzuheben sei, dass der Fördersatz für die Radvorrangrouten deutlich angehoben worden ist und dass das Land Nordrhein-Westfalen für einen schnelleren Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur die Kommunen planerisch und finanziell entlaste.

Der heimische Landtagsabgeordnete Matthias Kerkhoff: „Es freut mich, dass auch Marsberg gefördert wird. Mit 51.400 Euro wird die grundhafte Erneuerung Radweg Schnippelweg in Obermarsberg und mit 75.000 Euro die grundhafte Erneuerung Diemelradweg Abschnitt Rhenetal in Padberg unterstützt.

Informationen unter vm.nrw.de/verkehr/nahmobilitaet