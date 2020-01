Luxusreise günstig buchen: Das raten Reisebüros im Sauerland

Für die kurze Auszeit oder den Jahresurlaub einmal in den Luxus abtauchen und die Alltagssorgen vergessen: Immer mehr Sauerländer gönnen sich eine solche luxuriöse Reise. In den meisten Fällen zu besonderen Anlässen, weiß Andreas Kimmlinger vom Reisebüro Kimmlinger in Brilon: „Es sind oft Wunschträume, die man sich erfüllen möchte. Zum Beispiel als Hochzeitsreise, zur Silberhochzeit oder zu einem runden Geburtstag.“

Denn Luxus bleibt etwas Besonderes. „Das sind oft Leute, die viel Arbeiten, wenig freie Zeit haben und sich etwas gönnen möchten“, so Gisbert Gerlach, Inhaber des Holiday Land Reisebüros Gerlach in Marsberg. „Die erste Frage ist natürlich immer: Was ist eine Luxusreise? Jeder stellt sich etwas anderes darunter vor.“

Luxusurlaub auch im Sauerland

Das sagt auch Ute Leisse, Inhaberin des Reisebüros Leisse in Winterberg: „Luxus ist für jeden unterschiedlich. Auch jemand mit geringerem Budget soll gerne zu uns kommen. Wir erfüllen die Wünsche und Bedürfnisse je nach Möglichkeit. Für den Einen bedeutet Luxus vielleicht, das Fenster im Hotel aufzumachen und das Meer rauschen zu hören.“

Es muss nicht mal das Meer sein. Auch im Sauerland kann ein Luxusurlaub verbracht werden. Rouven Soyka vom Sauerland-Tourismus: „Jedes Urlaubsklientel findet in allen Preiskategorien ein Angebot im Sauerland. Es gibt viele Hotels mit Sterne-Zertifizierung und besonderen Angeboten. Im Bereich ‘Luxusurlaub’ ist hier auf jeden Fall viel vorhanden.“ Dazu zählen beispielsweise auch gut präparierte Golfplätze oder Wellnessangebote, Hotels mit eigenem Schwimmbad, Spa-Bereich und Massage-Möglichkeiten. „Solche Reiseziele werden sehr gut angenommen“, so Soyka. „Auch das betuchtere Klientel im Sauerland ist sehr naturgebunden.“ Daher kämen auch geführte Wanderungen, Lunchpakete oder Fahrservice als Zusatzleistungen gut an.

Einzigartige Erlebnisse werden gesucht

Wenn es doch in die Ferne geht, wenden sich viele Sauerländer an die Reisebüros. „Bei außergewöhnlichen Reisen buchen die Leute gerne bei einer Person ihres Vertrauens.

Dann haben sie auch einen direkten Ansprechpartner“, so Leisse. Die Mitarbeiter der Büros achten bei der Buchung einer Luxusreise ganz besonders auf Service, Verpflegung, Sauberkeit, Lage und Zimmergröße – „alles muss top sein“, sagt Kimmlinger. „Die Menschen wollen keine negativen Überraschungen.“ Dem schließt sich Gerlach im Telefoninterview an.

Malediven, Mallorca, die Seychellen oder Mauritius

Kimmlinger erinnert sich an eine Reise von Kunden: „Etwas, das ganz luxuriös ist, ist in Südafrika in einem Reservat eine Lodge zu buchen.“ Dort wache man auf und könne im Idealfall direkt beim Frühstück Tiere beobachten. „Das sind natürlich dann einzigartige Erlebnisse.“

„Erstmal geht es meistens um das Ziel“, sagt der Inhaber des Reisebüros in Brilon weiter. Die Malediven, Mallorca, die Seychellen oder Mauritius seien beliebte Orte. Auf den Malediven konzentriere sich eine Reise meistens auf ein Hotel als Mittelpunkt. Deshalb buchen dort viele einen Luxusurlaub mit all-inclusive Angebot – was auch zu empfehlen sei.

Worauf Urlauber achten sollten

Der größte Anteil an Luxusreisen sind Kreuzfahrten, weiß Gerlach. Aber auch in Skigebieten und wärmeren Regionen machen Menschen gerne eine Auszeit im luxuriösen Hotel.

Info Tipps der Reisebüros: Luxusurlaub buchen Keinen Urlaub über Brückentage buchen; wohl aber zu Zeiten, die klimatisch nicht ganz so günstig sind. „Auf den Malediven sind das zum Beispiel Zeiten mit mehr Regen. Warm ist es dort sowieso“, so Kimmlinger. Für den ganz bestimmten Urlaubszeitpunkt gilt: „Je nach Reise acht bis neun Monate, manchmal ein Jahr im Voraus planen“ sagt Leisse; Gerlach rät sogar zu mindestens einem Jahr. Dadurch gebe es mehr Auswahl.

Was Urlauber beachten sollten: Preislich kommt es bei Luxushotels auf das Land an. In Deutschland müssen Menschen beispielsweise für eine Fünf-Sterne-Unterkunft mehr Geld ausgeben als in Ägypten oder der Türkei – es gelten andere Standards. „Wenn man zeitlich flexibel ist, sollte man am besten zwei bis drei Monate im Voraus nach einem günstigen Angebot suchen“, gibt Kimmlinger einen Tipp. So könne man Geld sparen und sich kurzfristig festlegen; vor allem, wenn man nicht an ein ganz bestimmtes Reiseziel gebunden ist.