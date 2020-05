Madfeld: Darum ist 8000 Quadratmeter große Fläche freigelegt

Von den Matratzen, die auf dem gut 40 Jahre alten Bild zu sehen sind, dürfte nicht mehr viel übrig geblieben sein, als jetzt der Bagger im Hemmeker Bruch anrückte. Rund 8000 Kubikmeter Boden hat die Biologische Station des Hochsauerlandkreises auf dem 8000 Quadratmeter großen Grundstück abtragen lassen - Aushub unbekannter Herkunft, dazu Bauschutt, Material, das wohl Ende der 70er, Anfang der 80er Jahren dort hingekippt worden ist.

„Der Zustandsstörer war nicht zu ermitteln“, sagt Werner Schubert, Leiter der Biologischen Station. In der Senke abseits der Straße von Bleiwäsche in Höhe des Madfelder Bürgerwaldes stand damals Wasser. Die Mulde sollte verfüllt und trockengelegt werden: „Eine Feuchtwiese zu drainieren wäre heute unvorstellbar“, sagt Schubert. Bereits vor und unabhängig von seiner Tätigkeit bei der 1993 gegründeten Einrichtung hat sich Werner Schubert im Hemmeker Bruch um Naturschutz gekümmert.

Verein für Natur- und Vogelschutz schafft Tiere an

Örtliche Landwirte bewirtschaften Hemmeker Bruch Der Hemmeker Bruch ist Teil des rund 97 Hektar großen Landschaftsschutzgebietes Fauler Bruch-Hemmeker Bruch. Das Gebiet erfüllt mit seiner „Seltenheit, besonderen Eigenart und Schönheit“ die bundesweit geltenden Kriterien für eine Schutzausweisung. Die Bewirtschaftung des Geländes ist örtlichen Landwirten sowie dem VNV im Rahmen des Vertragsnaturschutzes übertragen.

Er war von Anfang an dabei, als der Verein für Natur- und Vogelschutz Kuno und Kunigunde, ein Rotes Höhenvieh-Pärchen, anschaffte und den letzten Vertretern dieser alten heimischen Rinderrasse im Hemmeker Bruch eine neue Heimat verschaffte. Mittlerweile besteht die Herde aus rund 50 Tieren, längst dokumentiert ein Herdbuch die erfolgreiche Zucht.

2001 wurde eine rund 16 Hektar große Fläche im Hemmeker Bruch über den Landschaftsplan Hoppecketal als Naturschutzgebiet ausgewiesen. Dort entspringt ein Siepen, der durch das Landschaftsschutzgebiet Fauler Bruch fließt und etwa einen Kilometer weiter westlich in einem Schwalgloch am Wolfsknapp am Rande des Briloner Massenkalks , bei den Windrädern, verschwindet.

Biotope bieten Platz für viele Arten

Trotz der Aufschüttung haben sich auf dem feuchten Standort auf dem Gleyboden Biotope erhalten, die mehreren Wat-, Wiesen- und Singvogelarten als Brut-, Rast und Nahrungsplatz dienen. Das, sagt Werner Schubert, werde sich auch auf der jetzt renaturierten Fläche wieder entwickeln. „Ein paar kräftige Regengüsse“, sagt der Fachmann, reichen. Auch der nicht weit entfernte, zuflusslose Wolfgangsee sei dabei, sich nach der durch den Signalkrebsfund für erforderlich angesehene Verfüllung des Teiches wieder zu füllen.

Die dicken Steine, die derzeit auf dem braunen Boden zu sehen sind, stammen noch von der damaligen Verfüllung. Was beim Abtragen durch die Baggerschaufel fiel, werde von Hand aufgesammelt, sagt Schubert. Beim Abtragen des Fremdmaterials hat man aufpassen müssen, um das Deckgestein nicht durchzustechen. Dann wären das Wasser wohl versickert - und der Sinn der Maßnahme versiegt.

Hemmeker Bruch hat enorme Bedeutung

Werner Schubert leitet die Biologische Station des HSK in Brilon Foto: Marcel Krombusch

„Die ornithologische Bedeutung des Hemmeker Bruchs ist herausragend“, sagt Franz-Josef Stein, Verein für Natur- und Vogelschutz-Vorstandsmitglied und als Madfelder seit Jahrzehnten mit der Gegend vertraut. Dort sei die HSK-weit zweitgrößte Brutpopulation des Wiesenpiepers vorhanden, mit Rohrammer, Feldschwirl, Neuntöter und Braunkehlchen finden sich dort weitere vom Aussterben bedrohte Arten ein. Zurzeit brütet dort auch wieder der Raubwürger.

Bei der Zaunkontrolle finde man immer wieder mal als Futterdepot angelegte aufgespießte Eidechsen, Hummeln und kleine Mäuse, erzählt der Naturschützer. Stein in einem Beitrag der zum 1000-Jahr-Jubiläum Madfelds erschienenen Dorfchronik: „Wenn früh im Mai die umliegenden Wiesen das erste Mal gemäht werden, wird der Hemmeker Bruch endgültig zum Vogelparadies, da hier keine plötzlichen Veränderung des Lebensraumes stattfindet.“

Keine Ersatzgeld-Maßnahme

Finanziert wird die Maßnahme aus dem sogenannten Eler-Fonds, dem europäischen Förderprogramm zur nachhaltigen Entwicklung des Ländlichen Raumes. Kosten: 311.000 Euro, wie die Bezirksregierung Arnsberg auf Anfrage der WP sagte.

Die Maßnahme am Hemmeker Bruch erfüllte beide Voraussetzungen für eine 100-Prozent-Förderung: Dass nämlich die Biologische Station als Träger auftrat und dass sich die Fläche vollständig in Landeseigentum befindet. Ergänzende finanzielle Mittel, etwa aus dem beim HSK liegenden sogenannten Ersatzgeld-Topf, mit dem die beim Bau von Windrädern erfolgten Eingriffe in Natur und Landschaft ausgeglichen werden, brauchten nicht in Anspruch genommen zu werden.