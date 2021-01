Marsberg: Darum gibt es für das Vogelschutzgebiet Gegenwind

Rund 20 Zuhörer waren zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses in die Schützenhalle Niedermarsberg gekommen. Sie wollten hören, was die Vertreter der BR Arnsberg und des LANUF zum geplanten Vogelschutzgebiet sagten.

Marsberg/Brilon. Zum ersten Mal nahmen Vertreter der Bezirsregierung und des LANUF Stellung zum geplanten Vogelschutzgebiet zwischen Brilon und Marsberg.

Es geht in erster Linie und den Raubwürger, den Grauspecht und den Neuntöter und ihren speziellen Schutz. Von den Raubwürgern gibt es im Stadtgebiet ein größeres Vorkommen als in der Medebacher Bucht. Und das ist einzigartig in Deutschland, sagt der LANUF. Die Medebacher Bucht ist schon als Vogelschutzgebiet ausgewiesen. Jetzt plant das Landesamt für Umwelt, Natur und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUF) ein weiteres Vogelschutzgebiet an “Diemel- und Hoppecketal mit Wäldern bei Brilon und Marsberg” und stößt dabei auf viel Gegenwind. Wie berichtet, läuft am 12. Februar die Offenlegungs- und Eingabefrist dazu ab. Für die Städte ist die Eile im Verfahren nicht nachvollziehbar.

+++ Sie wollen wissen, was in Brilon, Olsberg, Marsberg, Winterberg und Hallenberg passiert? Melden Sie sich hier zum kostenlosen Newsletter an +++

Am Donnerstagabend wurde das Thema zum ersten Mal in einem städtischen Gremium beraten. Dazu waren Vertreter der Bezirksregierung Arnsberg und in die Schützenhalle Niedermarsberg gekommen.

Zwei Stunden Diskussion in Marsberg

Der sprach sich nach der knapp zweistündigen Diskussionsrunde einmütig dazu aus, erst einmal eine Fristverlängerung des Offenlegungsverfahrens bis zum 30. Juni zu beantragen, die Umweltministerin Ursula Heinen-Eppler zu einer öffentlichen Diskussionsveranstaltung einzuladen, so wie es die CDU beantragt hatte. Den Beschlussvorschlag wird der Stadtrat in seiner Sitzung am Donnerstag, 28. Januar, ab 18 Uhr in der Schützenhalle abschließend beraten.

Die Eingabefrist verlängern zu wollen, sagte Thorsten Schmitz-Ebert von der Bezirksregierung schon gleich zu Beginn seiner Ausführungen zu. Einen genauen Zeitpunkt konnte er allerdings noch nicht nennen.

Begründung für das Vogelschutzgebiet

„Der Hochsauerlandkreis zählt zu den tollsten Landschaftsgebieten in NRW", so Michael Jöbges vom LANUF begeistert. Es gebe hier Vogelarten, die es sonst nirgends gebe. Um die zu erhalten und eine Verschlechterung des Vorkommens zu vermeiden, deshalb die Ausweisung des Vogelschutzgebietes. Daten und Fakten dazu hat der Verein für Natur- und Vogelschutz im HSK (VNV) geliefert. Seit gestern gibt es auch Karten der Fundsuche der einzelnen Vogelarten.

Von dem neuen Vogelschutzgebiet würden auch andere seltene Arten wie der Uhu der Schwarzspecht oder der Raufußkauz profitieren. „“, so Jöbges weiter, „und sind mit Augenmaß vorgegangen“. So habe der VNV eine Fläche von 28.000 Hektar vorgeschlagen. Der LANUF sehe aber nur 12.000 Hektar vor. Rund 300 Hektar davon würden landwirtschaftliche Grünflächen an Waldesrändern ausmachen. Löbges lobte besonders das ehrenamtliche Engagement des VNV, das nicht "hoch genug gewürdigt werden kann".

Frühere Informationen gewünscht

"Wir hätten uns allerdings schon gewünscht, dass wir früher informiert worden wären", sprach Bürgermeister Thomas Schröder den Fraktionsvorsitzenden aus der Seele. Er richtete ebenso wie die Fraktionsvorsitzenden Fragen und Befürchtungen der Bürger, die diesbezüglich an sie herangetreten waren, an die Referenten.

Bestandschutz für Gebäude

Sie wollten u. a. wissen, ob es etwa Entschädigungen für die Landwirte gebe oder ob die Veränderungen durch die Borkenkäfer im Wald berücksichtigt worden seien. Den Waldeigentümern bliebe überlassen, was sie nachpflanzen, so Dagmar Schlaberg von der Bezirksregierung. Der Forsteinschlag würde auch nicht beeinträchtigt. Der LANUF würde auch Angebote in Form von Prämien an die Landwirtschaft machen. Ein VSG könnte auch eine Chance sein, betonte sie, insbesondere für den Tourismus und den Naturpark Diemelsee.

Bestehende Gebäude oder auch Industrieanlagen hätten Bestandschutz. Sollten allerdings großflächige Neubauten angestrebt werden, müsse eine mehrstufige FFH-verträglichkeits-Vorprüfung durchlaufen werden. Windräder beispielsweise dürften nicht in einem VSG errichtet werden.

Bestandsschutz macht Sorgen

"Der Bestandsschutz nimmt vielen Beteiligten ihre Sorgen", sagte Peter Prümper (SPD). Es sei wichtig die Bürger mitzunehmen, so Christian Böttcher (Grüne). Deshalb könnte er die Eile im verfahren nicht nachvollziehen. Das sei mit dem Ministerium so abgesprochen, antwortete Dagmar Schlaberg. "Vielleicht, weil es ein faktisches VSG ist", mutmaßte sie. Wegen des Bestandschutzes sei es schwierig, etwas Neues entstehen zu lassen.