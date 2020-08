Marsberg: Diebin schubst Frau mit Rollator und klaut Geld

Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Diebstahl in Marsberg.

Eine Diebin griff am Montag in die Rollatortasche einer 77-jährigen Marsbergerin. Sie stahl eine Geldbörse und stieß die Seniorin beiseite.

Gegen 9.45 Uhr steckte die Marsbergerin laut Angaben der Polizei ihre Geldbörse in einem Textildiscounter an der Bahnstraße in die Tasche des Rollators. Dies beobachtete vermutlich die Diebin. Sie ging zur der Rentnerin und entwendete die Geldbörse.

Nachdem sie ihr Opfer beiseite stieß, flüchtete sie aus dem Geschäft. Die Seniorin blieb glücklicherweise unverletzt.

Beschreibung der Täterin

Die flüchtige Diebin wird wie folgt beschrieben: Etwa 18 Jahre alt, circa 1,60 Meter groß, normale Statur, dunkelbraune, schulterlange Haare, grüner kurzer Rock mit passendem Oberteil.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Marsberg unter 02992 - 90 200 3711 in Verbindung zu setzen.